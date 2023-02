Ismael Reyes: “ningún candidato gana en primera vuelta y las alianzas definirán la segunda”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El excandidato presidencial Ismael Reyes, manifestó que en el escenario actual ningún candidato gana la presidencia de la República Dominicana en una primera vuelta, entendiendo el fraccionamiento, así como el contexto político y socioeconómico que vive el país.

Sobre las declaraciones del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, de que en el 2024 no habrá segunda vuelta, Reyes apuntó que “él está jugando su rol, siendo optimista de cara a su militancia, pero la realidad es que les delata el sentido de urgencia con el que están buscando aliados y militantes de otros partidos”.

Asimismo, agregó que “nadie gana en primera vuelta. Las alianzas definirán la segunda. Los sectores que le adversan al oficialismo se han fortalecido por diversos factores propios de la dinámica electoral y las situaciones que afectan a los dominicanos”. Un malestar que a juicio del veterano líder político “la tendencia es a generalizarse”.

“Hablamos de que según cifra que revela el Banco Central esta semana, el costo de la Canasta Básica en los últimos dos años de gobierno ha subido sobre los seis mil pesos, ya esto supone un saldo en contra que le resta popularidad al gobierno. Si ellos no quieren verlo, no quiere decir que esto no sea una realidad”, apuntó.

