Ismael Reyes dice gobiernos de Medina han sido una “frustración” para el pueblo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El candidato presidencial del Partido Demócrata Institucional (PDI), Ismael Reyes Cruz, afirmó que el Gobierno del presidente Danilo Medina ha sido una frustración para todo el pueblo dominicano y que, según afirmó, convirtió la justicia de RD en una “letrina”.

El aspirante presidencial Ismael Reyes señaló que los “peores gobiernos” que ha tenido el país han sido los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, “debido a que se han caracterizado por el enriquecimiento ilícito, la corrupción administrativa y todo tipo de corrupción desde el Estado, por lo que la sociedad dominicana se siente traicionada por el PLD”.

Entrevistado por los comunicadores Francis Pérez, Oneulin Cáceres, Alfredo De La Cruz, Rodolfo Santos, y Víctor Peña en el programa “Debates de Ideas” que se transmite de lunes a viernes de 7 a 10 AM por el canal Hilando Fino TV, Reyes criticó las medidas económicas del Gobierno ya que al contrario de lo que afirman, han aumentado la pobreza por sus altos impuestos confiscatorios.

Reyes indicó que el crecimiento económico del que se enorgullece el PLD es falso y es como “una bola de humo”, ya que se ha obtenido en base al endeudamiento criminal al que ha sometido a la República Dominicana que incurre en deudas de 10 millones de dólares diarios, y que Danilo y la cúpula del partido oficialista están conduciendo al país hacia un destino incierto al igual que Venezuela, para luego “pescar en río revuelto”.

Por último, Ismael quien es miembro fundador del PDI, dijo que en RD no existe la división de los poderes del Estado y que sus ciudadanos no tienen oportunidades de desarrollo, también destacó que actualmente se vive en una realidad de dos sociedades, una que no tiene nada y otra que posee todo, por lo cual su programa de gobierno tiene por centro rescatar el concepto de democracia permitiendo la participación del pueblo.

Anuncios

Relacionado