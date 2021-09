Ismael Reyes afirma “sin seguridad no hay progreso”; ve necesario instaurar orden “inmediato” en el país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El excandidato presidencial Ismael Reyes afirmó este lunes que hay que reforzar el entrenamiento de los policías y elevar inmediatamente su salario mínimo a RD$50,000 mensuales, además de entrenarlos en artes marciales, dotarlos de vehículos Charger e Interceptores.

Reyes se expresó en esos términos a través de su cuenta de Twitter, a propósito de la creciente ola de denuncias del incremento de robos, asaltos y desafíos a la autoridad que se han presentado en las últimas semanas en las diferentes provincias del país, razón por la cual, agregó, “hay que elevar la moral de nuestros uniformados para instaurar el orden de inmediato”.

“¿Se imaginan 30,000 jóvenes bien formados, bien uniformados y bien entrenados patrullando las calles de República Dominicana? Por eso hay que dignificar la profesión de ser policía. Sin seguridad no hay progreso”, explicó el también presidente del Partido Demócrata Institucional (PDI).

Sobre la intranquilidad que genera en la población, sostuvo que “no importa la clase social, pero uno no duerme ni tiene paz hasta que no vemos que nuestros hijos llegan a la casa. Aún no vivan con nosotros, uno no pega un ojo hasta no saber que están bien. Ese es el día a día nuestro en República Dominicana, por eso el tema de la seguridad es tan vital”.-

