Ismael Reyes afirma crecimiento económico debe servir para generar empleos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El excandidato presidencial por el Partido Demócrata Institucional (PDI), Ismael Reyes, expresó que el crecimiento económico que exhibe el presidente Luis Abinader en escenarios internacionales debe verse reflejado en la generación de empleos, sobretodo en momentos donde según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco Central el trimestre enero-marzo 2021 cerró con 192,491 empleos menos que en el mismo período de 2020.

Reyes explicó que República Dominicana no ha dejado de crecer en las últimas décadas, salvo en 2020 por el COVID, pero aseguró que “el problema no es solo el crecimiento, sino la distribución y la justicia social que no ha llegado a las casas de los pobres”.

Lo que advertimos es que “ni se han recuperado el total de los empleos perdidos durante el período de confinamiento por la Covid-19, ni el presidente ha cumplido con lo prometido en esa materia”.

Reyes expresó que el presidente de la República, quien en campaña prometió 600 mil nuevos empleos, debe conversar con los pequeños y grandes empresarios, crear las condiciones y, mediante un “gran pacto” para estos fines, activar un plan de recuperación e incentivo para la generación de puesto de trabajo”.

En ese sentido, agregó que “debería ser un plan a tres etapas, empezando por la recuperación de los empleos perdidos durante la pandemia, creación de nuevas plazas y reducir la informalidad que se profundizó con la crisis del covid-19, alcanzando un 3.2 %, mientras que los ocupados formales cayeron un 10 %, según las cifras de la ENCFT”.

“Diariamente vemos como jóvenes capacitados, formados y con deseo de superación, ven sus sueños alejarse porque no cuentan con programas que le permitan desarrollarse ni obtener un empleo donde demuestren sus capacidades y talentos contribuyendo a mejorar su calidad de vida”, dijo el también presidente del Partido Demócrata Institucional (PDI).

