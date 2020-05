Ismael Reyes acusa a JCE de “complicidad” con Gobierno para realizar elecciones durante crisis sanitaria

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial del Partido Demócrata Institucional (PDI), Ismael Reyes Cruz, acusó la mañana de hoy a la Junta Central Electoral de complicidad con el gobierno para celebrar las elecciones presidenciales y congresuales el 5 de julio, sin las condiciones dadas por la presencia del COVID-19.

“Hay que olvidarse de la politiquería y decirle a este pueblo con transparencia, que aquí no hay condiciones para celebrarse las elecciones el día 5 de julio como pretende el gobierno en complicidad con la Junta Central Electoral, decirle a la gente, que la salud va primero y eso es lo que debemos atender”, dijo Reyes al ser entrevistado en el programa “Hablemos de Política con Kelvin Faña”, que se trasmite por El Nuevo Diario TV.

Reyes refutó las estadísticas presentadas por el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, asegurando que en el país hay más de 20 mil contagiados y más de 1,000 fallecidos por coronavirus.

“Hay una irresponsabilidad del gobierno en el manejo del tema de la pandemia, nosotros le enviamos una comunicación al presidente, a todos los partidos políticos, sectores económicos y sociales para establecer un plan para combatir el COVID-19 y, una de nuestras propuestas era cuarentena total por dos semanas, porque aquí hay más de 20 mil contagiados y más de 1,000 fallecidos por coronavirus”, afirmó Reyes.

En otro orden, Reyes dijo que el presidente Danilo Medina ha tomado las crisis de esta pandemia para promover el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo.

“El gobierno ha manejado la crisis políticamente, intentando fortalecer a su candidato presidencial, Gonzalo Castillo, poniéndolo a hacer acciones que le corresponden al Estado y se lo han dejaron en manos de un candidato para poder proyectarlo, olvidándose de que es un candidato malo que no pega ni con cemento”, sentenció.

Además, Reyes acusó al órgano electoral por no cumplir con lo que establece la ley al no pedirle a la vicepresidenta y actual candidata a la misma posición, Margarita Cedeño a tomar licencia y no dejarla manejar programas sociales para favorecer a Gonzalo Castillo.

