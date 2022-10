Ismael Almonte abre su corazón y cuenta sobre su orfandad: “Yo no quise ser víctima de mi historia”

Comparte esta noticia

El novel comunicador y productor, que ya ha tenido una sólida carrera en los medios, ve propicio el momento para que con su historia inspirar a otros que están pasando por lo mismo, a que sí se puede salir adelante y lograr lo que uno de se propone.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – En la actualidad, la juventud ha fortalecido el relevo realizando trabajos innovadores que dan al traste a proyectos que dejan huellas, y de los cuales siempre son buscados por su enorme capacidad para poder realizarlos.

Pero cada quien tiene una historia, que sin importar cual sea, no necesariamente pueden opacar sus labores, sin hacer que por eso los demás le tomen pena, sino que fortalecen la sed de superación total para poder siempre dar lo mejor.

Este es el caso del joven comunicador, actor y productor, Ismael Almonte, quien vino a El Nuevo Diario a contar su historia, abriéndose a una realidad, que más que atormentarlo, lo ha llevado de ser uno de los más reconocidos y destacados jóvenes del medio.

Con tan solo 24 años, su madurez le ha ayudado a fortalecer su fe en sí mismo, aunque no se encuentre con el espaldarazo de sus padres, ya que este ha tenido que vivir con la ausencia de ellos.

Su vida en los medios

Sus inicios en los medios se dieron a temprana edad, a eso de los 13 años, en Carivisión un canal de su natal San Cristóbal, conduciendo un programa juvenil; hasta hacer el crossover a Santo Domingo, donde comenzó a trabajar en la producción de varios programas como Lunatik, Un día a la vez con Dominic Fuentes en la radio, entre otros proyectos.

“Se me fueron abriendo diferentes puertas y pude desarrollarme en distintas áreas como cine, teatro, televisión, tanto delante como detrás de cámaras, producción de eventos junto a René Brea, estuve en Premios Soberano como asistente productor en el 2015”, explicó.

Almonte dijo que René Brea le inspiró para amar el área de producción, siendo para él un referente, al igual que Aidita Selmán, quienes le brindaron la oportunidad de demostrar su talento.

A partir del 2017, llega a producir varias producciones teatrales, realizando con tan solo 20 años su opera prima comercial “Los Incomprendidos”, donde estuvo con Sabrina Gómez, Miralba Ruiz, Francis Cruz y escrita por Mary Helen Ferreira.

“Yo con 24 años llevo más de 15 obras de teatro, tanto delante como detrás; estuve en uno de los musicales más exitosos que fue ‘Anchoítas’, tuve la oportunidad de estudiar en Cuba, en la escuela de cine y televisión, he estudiado con grandes profesores como Judith Rodríguez, Manny Pérez, Alfonso Rodríguez, Iván Mejía, Laura García Godoy”, puntualizó.

Almonte, en medio de su trabajo, ha podido fortalecer su aprendizaje, desempeñándose en todas en cada uno de los trabajos en los cuales se le dio un espacio para poder explotar de forma positiva su talento.

“He tenido muy buenas oportunidades las cuales se han dado por mi trabajo constante, porque a final de cuenta cuando empecé a trabajar producción aquí no hay una escuela de producción como tal, tampoco una de presentador, todo se va aprendiendo en la marcha”, explicó.

Unas de las áreas que más disfruta hacer es el teatro y se encuentra trabajando en la producción y preparación del guion de un nuevo proyecto teatral, que será una comedía que se anunciará más adelante.

“Al inicio yo hacía tantas cosas, hasta que los demás al verme me decían que tenía que sentarme a verificar en cual área voy a estar, que me identifique con eso, pero yo soy artista, lo mío es hacer arte”, concluyó.

Su orfandad no fue desmotivación

Ismael Almonte, sostuvo que no siente que es una persona privilegiada, por las oportunidades que se le han dado en los medios desde tan temprana edad, ya que cuando creces con esto, lo recibes hasta sin merecerlo.

“Todo lo que estoy disfrutando ahora y todo el respeto y el cariño de la industria, es porque yo trabajé para eso, yo luché mucho para eso. Sobre todo, en el caso de que no vengo de una familia de artistas, ni teniendo un apellido, a mi no me mandó nadie, yo vine de San Cristóbal atento a mí”, puntualizó.

Este, al ser huérfano de padres, no le ha impedido ser quien es y lograr por sí mismo romper las barreras que envuelve estar en este estado sin recibir el respaldo de sus progenitores, ya que muchas veces la sociedad piensa que estos andan en malos pasos.

“En mi caso, al ser huérfano de padres, esto le suma entonces, ya que la gente no espera que una persona huérfana logre muchas cosas, es simplemente que esa persona no ando por el camino indicado, o que esa persona va por caminos de perdición”, puntualizó.

Almonte agregó, que muchas veces la sociedad lleva a que la persona huérfana siempre tenga que vivir en lamento constante, por los estigmas que emanan por estos no tener “quienes rigieran sus vidas”, en vez de ayudarlos a salir adelante.

“Yo no quise ser victima de mi historia y realmente mi historia no ha sido mi carta de presentación, y desde hace un tiempo para acá he venido hablando abiertamente de mi orfandad, lo hice en una plataforma porque esa persona me conoce, pero públicamente nunca me interesó hablar de eso porque no quería que eso fuera mi carta de presentación”, añadió.

Dijo que “ahora lo hago porque realmente yo siento que tengo los logros para poder inspirar a otros, porque yo no crecí con un referente y pensé en eso y dije tengo que decirles a los jóvenes que viven lo mismo que yo, seguir su camino y que en algún momento tu puedes lograr tener éxito”.

Almonte admitió que desde pequeño vino trabajándose esa superación de manera que pudo superar con fuerza, sin olvidar la falta que les hace, vivir con esta realidad que en vez de hacer que se lamente, ha logrado muchas cosas y ha tenido el apoyo de grandes personalidades.

“Yo viví con mi hermana solo, ósea dos niños viviendo solos, yo siempre tuve que prepararme, moverme de Santo Domingo a San Cristóbal, de noche y madrugadas. Cuando comencé que tenía hacer networking, entonces crecí en una industria de gente adulta, donde quiera que he estado siempre soy el más pequeño”, explicó.

Agregó que “muchas figuras tuvieron la oportunidad estar en los medios respaldados por sus familias y entienden como funciona esto, yo con el tiempo fue que aprendí a como funciona la industria y para mí es sorprendente todo lo que yo he logrado a mi corta edad, yo si digo que debe haber una fuerza mayor que me ayudó a hacerlo”.

A su corta edad, Ismael cuenta con un curriculum de más de cinco páginas de trabajos y proyectos que son verdaderos y de los cuales la gente ha disfrutado de parte de este joven que ha dejado su sello en los medios.

Al momento, Ismael se encuentra radicado en España, donde está preparándose en varias áreas, pero cada cuanto viene a su República Dominicana, ha dejarse ver y seguir dando lo mejor de su calidad y escuerzo.

