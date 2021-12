Isidoro Santana entiende que una reforma fiscal es necesaria, pero no para hacer lo de siempre

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, precisó que los economistas del gobierno cometieron un error en transmitirle a la población la imagen de que el país necesitaba una reforma fiscal para dar satisfacción a los inversionistas internacionales, cuidar la imagen del país y tratar de mantener la sostenibilidad de la deuda pública, al precisar que la esencia de las reformas fiscales tienen otros objetivos.

“La reforma fiscal es para que la República Dominicana pueda tener un buen servicio de policía, un buen servicio de salud, una buena infraestructura de carreteras y caminos… de eso era que se trataba, y la población probablemente no lo entendió así”, explicó el economista.

Manifestó que la población se puso muy contenta con el anuncio del presidente de que no habría reforma fiscal, lo que calificó como un sacrificio político.

“Lo vi de otra manera: el presidente sacrificó popularidad futura por popularidad presente, porque no hay duda que se hizo mucho más popular con el anuncio, pero corre el riesgo de que muchas de las cosas que ha estado prometiendo y que ha estado anunciado, sencillamente no las pueda hacer por falta de recursos”, advirtió.

Santana señaló que ciertamente una reforma fiscal “es necesaria, pero no para hacer lo que hemos estado haciendo toda la vida”, sino para resolver los principales problemas del país.

Sobre cuándo sería prudente hacer una reforma fiscal, el exministro de Economía, Planificación y Desarrollo dijo que, ciertamente en medio de una crisis como la que se vive con la pandemia, no sería lo más adecuado.

Endeudarse no es bueno, pero puede ser necesario

En cuanto al endeudamiento del gobierno, Isidoro Santana señaló que “endeudarse no es bueno, pero puede ser necesario en determinadas circunstancias”.

“En el 2020 lo defendí porque el gobierno tenía que darle dinero a la gente para que se quedara en casa, no quedaba más remedio que endeudarse, pero en la medida en que la economía se vaya recuperando, ya hay que parar eso, y eso es lo que ha ido haciendo el gobierno dominicano”, reconoció el exfuncionario.

“Mi destitución no fue tan inocente”

Ante la pregunta de por qué no culminó su gestión como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo durante el gobierno que encabezó Danilo Medina, Santana comentó que esa fue una destitución no tan inocente.

“Yo no renuncié, aunque no fue tan inocente la destitución. Yo lo único que hice fue decir lo que he dicho toda la vida, yo no fui al gobierno a tratar de engañar a la gente ni a decir lo que no creo”, manifestó.

Señaló que: “Cuando vi la actitud del gobierno de militarizar el Congreso, me dije: bueno, esto no es bueno para la democracia, esto no debe ser. Y entonces, ahí me pronuncié en torno al cambio de la Constitución… Eso fue lo que determinó mi destitución”.

Sobre cómo andan sus relaciones con el expresidente Danilo Medina, dijo que la última vez que lo vio fue en el funeral de su padre que ocurrió poco después, pero que no pudo conversar porque había mucha gente.

Gobierno ha manejado bien la pandemia y crisis económica

El exministro de Economía, Planificación y Desarrollo destacó que la crisis del coronavirus es la primera que se conoce sincronizada a nivel mundial, es decir, ocurre al mismo tiempo en todos los países.

Citó que entre las ventajas en medio de la crisis, está el hecho de que la recuperación fue rápida y casi sincronizada, ya que en algunos países ocurrió más rápido que en otros, como es el caso de República Dominicana, al valorar el buen manejo que ha dado el gobierno al respecto.

“Yo tendría que admitir que es un buen manejo, porque la coyuntura es terrible, es una situación muy difícil de manejar y sin embargo, tanto la enfermedad en sí, como la economía han sido manejada con bastante prudencia y República Dominicana se está recuperando más rápidamente que cualquier otro país”, precisó el economista.

Citó como ejemplo el caso de Estados Unidos, que parecía que se estaba recuperando significativamente, al valorar que el FMI tenía proyectado que esa economía crecería un 7 %, una estimación, que para un país grande y desarrollado, era muy buena, pero no ocurrió así.

“Ocurrió que al segundo trimestre la economía solo creció un 2 % y eso hizo bajar la expectativa y ya en el tercero, menos del 7 %. La amenaza ahora es en Europa, hay un problema muy serio, de hecho en Alemania están disponiendo medidas nuevas porque hay una población sin vacunarse y están volviendo olas de virus que esperamos que aquí no llegue, la cuarta ola fue más tenue y da la señal de que ya está pasando”, valoró Santana.

Situación económica local

A propósito de las declaraciones recientes del Banco Central, donde informan que la economía creció más de un 12 % y que las proyecciones superarían las expectativas, el economista Isidoro Santana precisó que “hasta ahora el comportamiento que se ha revisado, y es la cifra que prepara el Banco Central, es que se han superado las expectativas que se tenían al inicio del año”.

“A principio de año estábamos proyectando que la economía crecería entre 6 y 7 %, en gran medida porque hubo una caída de un 6.7 % el año pasado y esto es como una pelota que tú dejas caer al piso: así como es fuerte la caída, igual es el rebote, que normalmente hace que vuelva y suba en la misma magnitud en que cayó, es el efecto rebote”, explicó.

Apuntó que la economía ha crecido más de lo que había caído y está superando el nivel inicial en que partió y, aparentemente, los organismos del gobierno, el Ministerio de Economía y Hacienda, proyectaban un 10 % y el gobernador del Banco Central ahora dice que puede ser un poco más, en torno al 11 %.

“Y también es cierto que los últimos dos no puede ser tan grande porque el rebote no es tan grande… sea lo que sea, es una de las economías que se ha venido recuperando con más rapidez, básicamente por las zonas industriales, zonas francas y las remesas, que han aportado mucho”, destacó Santana.

Con relación a las remesas, explicó que el Gobierno de los Estados Unidos puso en manos de los dominicanos mucho dinero, y en menor medida en los que residen en Europa y, tomando en cuenta que la mayoría de esos dominicanos trabajan en el sector informal no se vieron tan afectados con el cierre porque siguieron trabajando.

“Con dos fuentes de ingreso: el dinero que el gobierno le daba y el que trabajaban, y enviaron cantidad de remesas al país, eso ha ayudado mucho”, reiteró Santana, quien agregó que también ayudaron a la economía dominicana otras cosas de políticas aplicadas.

Sobre el turismo, dijo que también ha vuelto y que es una buena noticia, pero que la realidad no es en la magnitud que la señalan, al considerar que se ha venido sobredimensionando la reactivación de este sector, ya que en ningún lugar del mundo ha vuelto a ser lo que era.

Entrevista en el minuto 12:20 https://youtu.be/G2O-REMkK7g

Relacionado