Isiah Thomas define a LeBron como un genio: “El Einstein del baloncesto”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- ¿Es LeBron James un genio del baloncesto? Algo así considera Isiah Thomas. El ex base de los Pistons fue entrevistado por Justin Barraso, periodista de Sports Illustrated, y dedicó un tiempo a hablar sobre el alero de los Lakers y sobre la increíble de su formación baloncestística.

“Si te fijas en los entrenadores por los que ha pasado cualquier estrella de la NBA, puedes entender cómo se ha ido forjando su grandeza” afirmó. “Con jugadores com Kareem, Magic, Bird, Jordan, o incluso yo mismo, si analizas qué entrenadores han tenido en la universidad y como profesionales puedes estudiar la forma en que han aprendido a jugar y entender el baloncesto. LeBron, sin embargo, saltó del instituto a la NBA. ¿Quién fue su maestro? Es simplemente un genio de este deporte, y por eso me refiero a él como el Einstein del baloncesto”.

Camino de ser el GOAT

No obstante, Isiah se atrevió a ir más allá. Si bien el debate acerca de quién es el mejor jugador de todos los tiempos o GOAT(Greatest Of All Times) ha quedado un tanto en segundo plano con el regreso de la temporada, Thomas ha querido ofrecer su opinión al respecto, y afirmó que, cuando se retire, LeBron James pasará a ser merecedor de dicha consideración.

“Admiro su insaciable deseo de estar en lo más alto y mantenerse en dicha posición. Nunca he visto a un jugador dominar tantas categorías estadísticas. Ha habido varios jugadores dominantes en determinados aspectos, pero nunca hemos visto a nadie que de verdad haga de todo sobre la pista. Y él lo ha hecho sin fallo durante 17 años. Ahora mismo, Kareem es el mejor jugador de la historia, pero para cuando se retire LeBron James será el mejor que jamás haya jugado a baloncesto” sentenció.