Isiah Thomas cree que Rondo acabará en el Salón de la Fama

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los playoffs de 2020 han supuesto un enorme refuerzo para la carrera de Rajon Rondo. Pese a que el base siempre ha tenido una buena consideración, su gran nivel y su importante papel en el anillo de los Lakers han servido para colocarle en un lugar más importante en la mente de los aficionados a la NBA, pero ¿cómo de importante? Para Isiah Thomas, camino del Salón de la Fama.

“Siempre he considerado a Rondo un genio” dijo en una entrevista con Brandon Robinson para Heavy. “El baloncesto se ha dividido en cuatro o cinco apartados estadísticos que no reflejan el conocimiento y la inteligencia de los jugadores, a quienes parece que solo juzgamos de cuello para abajo. Sin embargo, Rondo ha demostrado desde el primer día su genialidad y enorme IQ para este deporte. Rondo no va a estar en el Salón de la Fama por ser un gran tirador o un gran pasador, estará en el Salón de la Fama porque es probablemente uno de los jugadores más inteligentes de la historia y por ser un ganador nato”.

A lo largo de su carrera, Rondo ha promediado 10,2 puntos, 8,3 asistencias y 4,7 rebotes, aunque su aportación siempre ha ido más allá de sus números. No en vano, ha sido cuatro veces seleccionado para el All-Star Game y dos veces elegido en el Mejor Quinteto Defensivo, y cuenta en su haber con dos anillos de campeón de la NBA.

“Lo creáis o no, para mí Rondo está a la altura de Mark Jackson en términos de IQ e inteligencia a la hora de jugar” continuó Thomas. “Son dos jugadores que han sido capaces de optimizar no solo su talento sino también su capacidades cerebrales. Ambos llegaron a la liga con muchas carencias, pero muchas veces eran capaces de ir mentalmente dos pasos por delante de su rival para ocultar sus propios defectos y explotar los del oponente. No creo que haya habido dos bases en la historia del baloncesto con más talento en relación a sus capacidades físicas que ellos dos” concluyó.