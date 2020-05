Isiah Thomas coloca a Jordan como cuarto mejor jugador contra el que pudo competir

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- La carrera de Isiah Thomas en la NBA se extendió desde 1981 hasta 1994. Tocando el cielo en dos ocasiones con sus aguerridos Detroit Pistons (1989 y 1990), el base de los conocidos como Bad Boys resultó exponente de una época que resucitó a la NBA de la ignominia.

Thomas ha vuelto a estar de actualidad estos días a raíz de la publicación del documental The Last Dance, que rescata buena parte del contenido de Michael Jordan en la NBA.

Al hilo de esa participación en el producto cinematográfico, Thomas pudo dejar en días anteriores titulares como que se arrepentía de no haber saludado debidamente a los Bulls tras su derrota en 1991 o que lo que más le duele en su carrera es no participar en el Dream Team de Barcelona.

Y eso no es todo. La última vez que Isiah se ha pronunciado de manera pública resultó para compartir que Jordan era el cuarto mejor jugador contra el que había competido en su carrera.

Por delante del exjugador de Chicago, Thomas colocó a Kareem Abdul-Jabbar (primero), Larry Bird (segundo) y Magic Johnson (tercero), completando el top cinco Julius Erving (quinto).

Como ese examen en el que sabes que tendrás que ir a rascar nota, Thomas justificaba su contestación. “Cuando pones a Jordan y a su equipo en los 80, ellos no fueron un equipo muy exitoso. No lo fueron. Cuando se habla de Jordan y su equipo dominando, ellos dominaron en los 90. Pero cuando estuvo ante aquellos Lakers (de los 80), esos Pistons o esos Celtics, todos le ganaron. Lo hicieron. Lo que separa a Jordan de todos nosotros es que él fue el primero en conseguir un threepeat. Pero no lo hizo ante Magic, Larry o Dr J.”, decía Isiah Thomas y pudo recoger CBS Sports.

Ciertamente, en la NBA, como en la vida, las personas tendemos a edulcorar recuerdos del pasado. Más si cabe los que datan de la infancia. Muchas veces consideramos aquello antiguo que en su día nos cautivó superior a lo que reclama nuestra atención en la actualidad. Puede que un fenómeno similar ocurra con Thomas, dado que los tres jugadores que sitúa por delante de MJ fueron anteriores a él.

Eso o también puede ocurrir que las heridas de sus batallas con Jordan, los Bulls y su no inclusión en el Dream Team todavía rechinen demasiado para designar al ’23’ como el mejor contra el que pudo actuar.

