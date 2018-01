Isaiah Thomas debuta con 17 puntos en victoria de los Cavs

EL NUEVO DIARIO.- Isaiah Thomas encestó 17 puntos en su debut con los Cavaliers tras perderse más de dos meses de acción por lesión en la cadera. Cleveland derrotó 127 por 110 a los Trail Blazers de Portland.

En 19 minutos, el base encestó 17 tantos, con tres asistencias.

Thomas, retornó a la cancha tras perderse los primeros 36 juegos de la temporada recuperándose de múltiples lesiones en la cadera derecha.

Thomas fue traspasado por los Boston Celtics junto con Jae Crowder, Ante Zizic y dos selecciones del draft a Cleveland por Kyrie Irving en el receso de temporada.

Thomas fue ovacionado por el público

