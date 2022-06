Isabelle Valdez es reconocida en premios redención 2022

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La salmista y cantante cristiana Isabelle Valdez, fue reconocida en la primera edición de los premios redención cristianos, galardones que premian y reconocen las diferentes producciones cristianas de más importancia en el ámbito de la música cristiana.

La adoradora dominicana, recibió dicho galardón departe del señor Napoleon Díaz, quien preside la Academia de Arte Cristiano de la ciudad de Nueva York.

Valdez con una carrera musical de más de 25 años cantándole al señor y llevar un mensaje de paz, esperanza, amor y entrega por Dios en los escenarios artísticos locales e internacionales se siente feliz por dicho reconocimiento.

“ Recibir este premio me llena de alegría y tener más fe en un Dios que me lo ha dado todo en la vida, sin dejar de alabarlo y dar toda la gloria a él porque es que da los dones y talentos y lo recibo con humildad y lo llevaré en mi corazón, porque esto me demuestra de lo grande que es Dios, ya que en el mundo se premia lo que no suma, aquí tenemos lo que verdaderamente la gente necesita, “ Expresó la artista.

Isabelle Valdez, es conocida por alabanzas como : “Por Ti Peleó Yo”,“ Lenguaje de fe”, “Apóyate en mi “, “ Dios está ahí”, “Creer en ti”, “El Toque de su gloria”, entre otros, sigue calando y cosechando éxitos en su carrera como adoradora del señor.

En esta entrega inaugural participan producciones musicales realizadas entre enero de 2015 y septiembre de 2017, y las categorías se dividen en dos locales e internacionales.

La institución fue creada en 2012 por la necesidad de organizar y proyectar el crecimiento del arte cristiano en el área noreste de los Estados Unidos, con el propósito fundamental de exaltar a Dios y honrar a los artistas.

La academia junto con los organizadores contaron con una delegación de Los Estados Unidos para reconocer la trayectoria de Isabelle por más de 25 años en la música.

La primera entrega de los premios se llevó a cabo la noche de este jueves 2 junio en la iglesia Adoradores del Reino, PlayStation Theater de la ciudad de Nueva York.