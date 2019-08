Isa Conde dice RD necesita régimen de consecuencias contra corrupción e impunidad; respalda a Domínguez Brito

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, dijo este lunes que este país necesita implementar un régimen de consecuencias para atacar la corrupción y la impunidad en todos los niveles de la sociedad.

Expresó que lo que más pena le da es que en el Estado y los partidos políticos hay personas serias, que están haciendo cosas de buena fe, pero que los bellacos nublan y ensombrecen todo lo positivo que hacen “es por eso que digo que aquí falta un régimen de consecuencias”, para hacer más.

Indicó que “antes en los pueblos el honorable no era el rico, sino el que llevaba una vida ética y moral, y esa era la persona más respetada”.

En ese contexto, manifestó que por eso es que siempre ha sido coherente en lo que dice, y que por eso su candidato siempre será Francisco Domínguez Brito, porque en ese proyecto, aseguró, hay gente que quiere que la situación cambie.

“Yo voy a dar todo lo que tengo porque Francisco Domínguez Brito gane no solo las primarias, sino para que sea presidente de la República”, sostuvo.

Con relación a la reelección, Isa Conde reiteró que su posición siempre ha coherente, de dos periodos y nunca más, como el sistema americano, y eso ha sido para Danilo Medina, Leonel Fernández y los demás políticos.

Recordó que cuando defendió la reelección para Danilo Medina alzó la bandera, porque entiende que un gobernante bueno tiene derecho a dos períodos.

“Mi diferencia vino después, antes el pueblo lo quería, lo aclamaba porque hizo un buen gobierno, pero mi visión es dos periodos y nunca más, y ya, para su casa”, reiteró.

“Eso yo no me lo tragué de negociar reelección por reelección, porque no tengo estomago para eso”

Puntualizó en la entrevista principal de Uno más Uno, que si hay que hacer una reforma a la Constitución sería “y llevo más de 20 años diciéndolo, a través de una asamblea revisora convocada por un plebiscito”.

