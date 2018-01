Isa Conde anuncia que para este mes se firmará el Pacto Eléctrico

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Energía y Minas anunció que en el presente mes se estará firmando el Pacto Eléctrico, independientemente de que algunos de los participantes en las discusiones se nieguen a estampar su rúbrica.

El doctor Antonio Isa Conde lamentó que los ejecutivos de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera se negaran a firmar dicho Pacto, y aseguró que al adoptar esa actitud se comportaron como un partido político y no como un grupo empresarial progresista.

Isa Conde advirtió que la palabra consenso no significa unanimidad, y por lo tanto el que no quiera que no lo firme, porque quienes hacen los acuerdos y asumen los compromisos son quienes deben firmar.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el alto funcionario gubernamental recordó que la mayor parte de los compromisos, el 95 por ciento, son del gobierno.

Agregó que el gobierno, hasta sin firmar nadie, puede hacer lo que se ha comprometido, y advirtió que el presidente Danilo Medina es una persona que está dispuesta hacer cosa de esa naturaleza.

“Ahora ese pacto se va a firmar, y lo van a formar los actores fundamentales, la gente que realmente participa con mayor actividad en el sector y los principales consumidores“, sentenció el alto ejecutivo estatal.

Tony Isa admite está muy dolido con actitud asumida por empresarios Herrera

El doctor Antonio Isa Conde admitió que está muy dolido con la actitud asumida por los directivos de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, ya que mientras se discutían los puntos del pacto Eléctrico no hicieron más objeciones que de carácter metodológico, para finalmente negarse a firmar el documento.

“Yo te juro a ti y a quienes me están mirando y oyendo que en todas las secciones de las asambleas se levantaban actas, y no hay una propuesta de la Asociación para que se aprobara algo distinto a lo que se aprobó, o que ellos objetaran, que no tuvieran de acuerdo, no, pueden revisar las actas y en ninguna de ellas va a encontrar un disenso formal de los empresarios de Herrera“, sentenció el ministro de Energía y Minas.

Ministro asegura en primeros seis meses se licitará exploración y explotación de petróleo y gas

El ministro de Energía y Minas aseguró que en el primer semestre de este año la cartera que dirige hará dos licitaciones para la exploración y explotación de petróleo y gas natural.

El funcionario dijo que en los primeros tres meses se estará licitando lo concerniente a la exploración y explotación petrolera en tierra firme en Azua, mientras que en los siguientes tres meses se estará haciendo lo mismo pero en agua, específicamente en la Bahía de Ocoa para el caso del gas.

Relacionado