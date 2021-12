Irving ya entrena de nuevo con los Nets: «Estoy muy agradecido»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Kyrie Irving está ya de vuelta, al menos a los entrenamientos. El base realizó en la jornada de ayer su primer entrenamiento con los Nets desde la pretemporada, y lo hizo tratando de afrontar con normalidad y sin excesivo revuelo su situación. En sus primeras declaraciones públicas desde el 13 de octubre, el jugador afirmó comprender los motivos que llevaron a la franquicia a dejarle a un lado, y se limitó a mostrarse contento por poder volver a formar parte del equipo.

«Entendí y respeté la decisión que tomaron analizándola desde el punto de vista de la organización y de mis compañeros» aseguró. «Realmente comprendí la decisión de que si no estaba completamente vacunado no podría ser parte del equipo, y era consciente de las consecuencias. Tenía otra idea en mente cuando me preparaba para empezar la temporada, pero las cosas no fueron como esperaba. Sin embargo, creo que todo pasa por algo y ahora simplemente estoy agradecido por estar aquí».

«Me he perdido muchas cosas. Hoy he sentido que hacía mucho que no estaba con el grupo» continuó. «Solo han pasado menos de tres meses, pero los días de espera en casa se han hecho muy largos, y anoche apenas pude dormir pensando en este regreso. Han sido semanas de mucha incertidumbre. Es difícil no prestar atención a lo que se dice de ti y de tu situación en el equipo. Yo simplemente he intentado estar conectado a mis compañeros mientras esperaba a que la situación se tranquilizase».

Kyrie quiso incidir en lo complacido que se sentía al volver a la rutina de entrenamientos, y destacó el gran recibimiento que le habían brindado todos los integrantes del equipo y la organización.

«Estoy muy agradecido de poder volver a estas instalaciones. Todos me han recibido con los brazos abiertos. No voy a mentir, se ha hecho muy duro desde fuera todos los problemas que ha habido con el Covid, y solo espero que todo el mundo esté bien estos días. Personalmente, si puedo jugar con mis compañeros, aunque solo sea fuera de casa, estaré agradecido de contar con dicha oportunidad» concluyó.

Relacionado