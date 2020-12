Irving y Durant no querían que LeVert fuera traspasado por Holiday

Comparte esta noticia

Brooklyn, o al menos Kyrie Irving y Kevin Durant, tienen claro lo que quieren. Mucho se ha hablado ya del poder que tienen ambos jugadores en el equipo. A nadie escapa que son las dos estrellas, esos chicos que deben definir sobre el parqué si el proyecto de estos Nets es un rotundo éxito o fracaso; pero claro, una cosa es lo que ocurre en la cancha y otra intervenir en las decisiones que llegan desde los despachos. Sobre esto último, parece que en la organización neoyorquina no se mueve prácticamente nada sin antes pasar por la censura de su dúo de élite.

La primera prueba la tuvimos con el entrenador. Brookly estuvo largo tiempo valorando a quién contratar como head coach, y antes de que eso ocurriese el general manager del equipo, Sean Marks, confirmó que ambos jugadores serían preguntados por sus preferencias. “Diría que no sería nada inteligente por nuestra parte si no involucráramos a algunos de nuestros jugadores clave en esta decisión. Y eso no sólo se aplicará a Kevin y Kyrie”, dijo. Pues bien, según información de Shams Charania de The Athletic, también son una referencia de cara a cerrar traspasos.

Durante este periodo entre temporadas, más exactamente cuando se abrió el mercado de traspasos, los Nets tuvieron ante sí la posibilidad de ir por Jrue Holiday, quien finalmente ha terminado en Milwaukee Bucks. Explorando tal opción e indagaron en el precio de salida del ex base de Pelicans. Se echaron atrás. Por un lado no querían soltar un paquete de primeras rondas –los precedentes invitan a ello–. Por otro, Durant e Irving no veían con buenos ojos la salida de Caris LeVert, a quien sitúan como una pieza importante del equipo.

Caso cerrado. Si las estrellas de Brooklyn hubiesen querido a Holiday a su lado, podemos decir con cierto margen de error que ni la reticencia a soltar primeras rondas hubiese frenado la negociación. Los Nets han hecho su apuesta, y esa pasa por tener en Irving y Durant la referencia de sus decisiones deportivas. Cuando Steve Nash llegó al banquillo hace meses sorprendió a todos, pero analizada su relación con KD ya lo hacía menos. Ahora hablamos de compañeros. Desconocemos quién de los dos aportará más –un caso nunca lo comprobaremos– pero claro está que Irving y Durant han señalado a LeVert por delante de Holiday. Veremos cómo sale.