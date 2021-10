Irving no estaría en contra de la vacuna; se siente molesto por gente que pierde trabajos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Kyrie Irving no está en contra de recibir la vacuna COVID-19, su postura se basa en las personas que han perdido sus trabajos debido a los mandatos de la vacuna, informa The Athletic, en una nota publicada en el portal TMZ.

Una fuente le dijo a The Athletic “Kyrie quiere ser una voz para los que no tienen voz”… lo cual es interesante, considerando que el jugador de la NBA estaba empeñado en mantener su razón para no ser un asunto privado, señala la nota de TMZ.

En pocas palabras, Irving quiere que las personas tengan control sobre su sustento… y no se vean obligadas a hacer lo que no quieren.

Sin embargo, la fuente no dijo si Irving se vacunaría, mientras el equipo los apartó por la situación de la vacuna.

El gerente general de Brooklyn, Sean Marks, dijo en un comunicado que a menos que Irving sea vacunado o la NBA le otorgue una exención, el armador estrella será excluido del equipo.

“Dada la naturaleza cambiante de la situación y después de una minuciosa deliberación, hemos decidido que Kyrie Irving no jugará ni practicará con el equipo hasta que sea elegible para ser un participante de pleno derecho”, dijo Marks.

“Kyrie ha tomado una decisión personal y respetamos su derecho individual a elegir”, señala el comunicado.

Irving no ha comentado públicamente sobre su decisión de evitar la vacuna – les dijo a sus seguidores en las redes sociales el mes pasado que era un asunto “privado” – pero dejó en claro a través de la actividad de las redes sociales que, de hecho, está en contra de la vacuna.

Por supuesto, debido a los mandatos de la ciudad de Nueva York, para poder jugar y practicar en la ciudad de Nueva York, los jugadores deben estar vacunados.

Hasta ahora, Irving se ha perdido todos los entrenamientos del equipo en Nueva York.

Se ha informado que Irving, que se encuentra en medio de un contrato de 4 años y $136,490,600, puede perder millones según la decisión.

