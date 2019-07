Irving dejó claro a Danny Ainge que quería volver a casa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La salida de Kyrie Irving de Boston parecía predestinada un tiempo antes de hacerse oficial. La relación no había funcionado como se esperaba a nivel deportivo, y los rumores llevaban mucho tiempo señalando que las intenciones del base no pasaban ni mucho menos por la renovación. De hecho, según ha reconocido Danny Ainge, presidente de operaciones de baloncesto de los Celtics, el base fue bastante honesto al respecto.

“Entre marzo y el final de la temporada me dijo varias veces que quería volver a casa”, reconoció en una entrevista concedida a “The Sports Hub”. Pese a haber nacido en Australia, Irving se crió en West Orange, Nueva Jersey, por lo que los equipos neoyorquinos le ofrecían una oportunidad de quedarse realmente cerca. Además, creció siendo aficionado de los Nets antes de que estos se mudaran, algo que hizo intuir a Ainge dónde acabaría el base: “En ese momento, tuve la sensación de que quería jugar en Brooklyn más que en Nueva York”.

Sin descartar opciones

No obstante, el propietario asegura también que Kyrie nunca le confirmó al 100% su salida: “No me informó de que se iba. No me dijo que no le gustaba Boston. No me dijo que tenía claro que se marchaba. Su corazón le pedía ir a Brooklyn, pero quería tomarse un tiempo para decidirse”.

Finalmente, como es sabido por todos, el base se unió a los Nets, donde se unirá a Kevin Durant para formar un equipo aspirante a todo. El primer año, dada la ausencia del alero debido a su lesión, Irving será la principal figura del equipo en lo que se supone más bien como una temporada de adaptación en la que las aspiraciones no serán tan altas.

Luego, si Durant vuelve en plenitud de condiciones, siendo el que siempre ha sido, solo el anillo será el objetivo.

Anuncios

Relacionado