Irving cree que los Nets son mejores tras el fallido motín de Durant

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Con motivo del inicio de la temporada NBA, Kyrie Irving ha tenido a bien conceder una entrevista breve a Shams Charania. El base, como siempre, ha discutido varias de las cuestiones que le sobrevuelan la cabeza. Pero en lo puramente deportivo, ha dejado un par de pensamientos sobre los Brooklyn Nets y todo lo sucedido en los últimos meses. Hablando sobre la fallida petición de traspaso de Kevin Durant, su compañero y amigo lo tiene claro. «Cuando lo pidió, sentí que seríamos mejores» le cuenta al periodista de The Athletic.

Irving, claro, no tardaba en matizar sus palabras. «No inicialmente, sino después de que todo hubiera pasado» aclara. «Estamos en un momento de unión en el que no estaríamos de no haber pasado por ciertas cosas en verano». Cabe recordar que Durant no fue el primero en querer salir de Brooklyn, ya que el propio Kyrie solicitó que le traspasaran antes de aceptar su opción de jugador por 36 millones y medio de dólares. El siete veces All-Star buscó posibles destinos para un sign-and-trade, pero nadie se ofreció con una oferta aceptable, por lo que tuvo que retroceder.

Ahora, por lo que emana de sus palabras, parece que los Nets afrontan la temporada con muchas ganas y pocas dudas. Por escabrosa que haya sido la offseason. «Pasar tiempo con los trabajadores, con los compañeros y todos aquellos que formarán parte del viaje hace la diferencia. Es un largo camino» sentencia el jugador haciendo alusión a su última campaña.

