Irving aún no se ha vacunado y podría perderse los partidos como local

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-De forma similar a lo ocurrido con Andrew Wiggins, Kyrie Irving podría tener problemas si continúa negándose a ponerse la vacuna contra el Covid-19 antes de que arranque la temporada. Si bien la NBA no obliga a sus jugadores a vacunarse, la ciudad de Nueva York sí lo hace, de modo que los jugadores de los Nets y de los Knicks que no hayan recibido al menos una dosis no podrán participar en el traning camp, que comienza el 28 de septiembre. Y si la situación persiste cuando comience la temporada, no podrán acudir a entrenamientos y partidos en su ciudad.

El base de Brooklyn, como señala Yaron Wetizman, periodista de Fox Sports, no ha recibido ninguna dosis, y no está claro cuáles son sus intenciones al respecto. Así como los Golden State Warriors tratarán de que Wiggins reciba una exención por motivos religiosos, en los Nets no parecen barajar este tipo de alternativas.

De hecho, Sean Marks, general manager de la franquicia, habló sobre la vacunación hace un par de días, y comentó que no creía que fuese a suponer un problema: “No creo que esta decisión, ya sea impuesta por la ciudad o por la liga, nos impida sacar el equipo adelante. Aquí lo que cuenta son decisiones individuales que obviamente escapan de nuestro control. Sin embargo, tenemos confianza en que de aquí a que empiece el training camp todo el mundo esté al día y pueda participar al 100%”.

De estas palabras se deduce que los Nets confían en que Irving reciba la primera dosis en los próximas días, pero el tiempo hasta el 28 va siendo cada vez menor. Será interesante ver qué hace finalmente el base y qué decisión toma la franquicia si ve que este va a verse obligado a perderse al menos 41 partidos.

