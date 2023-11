Irlanda dice ofensiva en Gaza se parece más a una «venganza» que «autodefensa»

EL NUEVO DIARIO, DUBLÍN.- El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, aseguró este viernes que la ofensiva de Israel en Gaza tiene ya poco de «defensa propia» y que ahora «se parece más» a una operación de «venganza».

Varadkar efectuó esas declaraciones después de que las autoridades israelíes informaron hoy de que su Ejército ha rodeado la mayor ciudad de la Franja, en el marco de la incursión terrestre lanzada la pasada semana para acabar con la organización terrorista palestina Hamás.

El jefe del Ejecutivo de Dublín, de coalición entre democristianos, centristas y verdes, subrayó que «no debe olvidarse cómo comenzó» este rebrote de la violencia, en referencia a los ataques terroristas perpetrados por Hamás en Israel el pasado 7 de octubre, que causaron, recordó, 1.400 muertos civiles, entre ellos una ciudadana de nacionalidad irlandesa-israelí.

«Creo firmemente que, como cualquier Estado, Israel tiene derecho a defenderse, tiene derecho a ir a por Hamás», declaró Varadkar a la cadena pública irlandesa RTE desde Corea del Sur, donde efectúa una visita oficial.

No obstante, precisó, lo que «veo que está pasando ahora no es simplemente defensa propia», sino que se «parece a algo más cercano a la venganza», por lo que advirtió de que no es el camino para que «Israel garantice su libertad y seguridad en el futuro».

En su opinión, el Gobierno israelí debe ahora «escuchar» a sus aliados, como a Estados Unidos, si bien dudó de que «esté prestando demasiada atención a lo que tienen que decir».

Varadkar reconoció hoy que la posición de Irlanda sobre este asunto ha deteriorado las relaciones con Israel, pero insistió en que Dublín la defenderá tanto en la ONU como en la Unión Europea (UE), al tiempo que anunció que su país seguirá aumentando la ayuda humanitaria para Palestina.

En este sentido, el «taoiseach» dijo que entiende que Israel no considere a Irlanda como uno de sus principales socios, en contraste con la relación que mantiene, por ejemplo, con «Estados Unidos, el Reino Unido o Alemania».

«Es un Estado con el que tenemos relaciones, pero no creo sean tan estrechas como han sido o como podrían ser porque nosotros adoptamos una posición sobre Palestina diferente a la mayoría de países occidentales», concluyó Varadkar.