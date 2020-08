Iris Guaba: El que se lleva un disco duro no se está llevando nada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La exdirectora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Iris Guaba, negó que los discos duros del área de informática de la institución desaparecieran y justificó que las informaciones de la dependencia de la Presidencia quedaron resguardadas en un centro de servidores y colocado en archivos en las nubes.

“El que se lleva un disco duro no se está llevando nada, porque ya las instituciones no están en disco duro, eso es cosa del pasado”, manifestó Guaba en televisión nacional al responder alusiones del presidente de la República, Luis Abinader, sobre el particular.

La exfuncionaria explicó en Cadena de Noticias, que el presidente está en su derecho de realizar una investigación, aclarando que en el Plan Social “no se manejan temas políticos”, como se ha insinuado y que incluso eso le trajo diferencias con dirigentes de su Partido, el de la Liberación Dominicana.

Dijo que la administración moderna se maneja de una manera muy diferente a la de antes, donde la gente tenía la información valiosa en un disco duro o en una computadora.

En comparecencia en varios programas de radio y televisión la mañana de este viernes, Guaba, sorprendida con la denuncia explicó que en instituciones como esa ya no funcionan con discos duros individuales sino se cuenta servidores que tienen sus réplicas en las nubes y las publicaciones se encuentran también en los portales o páginas.

“Quiero darle la respuesta al presidente para que quede claro que toda la información del Plan Social de Asistencia Social están en los servidores y están en las nubes, pero además , cada departamento tiene su carpeta donde tiene todas las informaciones y todo lo que pidieron, fue entregado debidamente al equipo que la sustituyó”, dijo Guaba.

Explicó también que las instituciones que tienen que ver con el sistema de monitoreo y controles tienen en sus registros los datos del Plan Social de la Presidencia, citando entre ellas la Dirección de Presupuesto , Compra y Contrataciones, Contraloría General de la República.

“Dos empleadas tenían información en dos computadoras que manejan para temas personales de ella, que no puedo decir que era temas políticos, debo aclarar que en el Plan de Asistencia estuvo prohibido, en mi gestión, ir con propaganda política (…), yo puedo decir que allá no se manejan temas político”, dijo.

Iris Guaba dijo que cuando se tiene la intención de propagar una idea, cualquier cosa se puede usar para darle el valor noticioso.

En esa dirección se dijo que la actual gestión recibió los almacenes vacíos y sin embargo se vio en el fin de semana el reparto de las raciones que se dejaron preparadas, auxiliando a los afectados por la tormenta Laura.

“Cualquier información que se requiera está en las nubes y todos los departamentos tienen también sus datos” concluyó Iris Guaba, sus declaraciones, que el PLD divulgó, resaltando la condición de Iris Guaba, integrante de su Comité Central.