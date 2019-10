Iris Guaba dice sentirse decepcionada del expresidente Fernández

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO SANTO DOMINGO.-.- La dirigente peledeista y miembro del Comité Central (CC) , Iris Guaba, dijo sentirse decepcionada del expresidente Leonel Fernández , ante su posición negativa frente a los resultados de la Junta Central Electoral que dieron como ganador a Gonzalo Castillo en las pasada elecciones primarias.

Atribuyó a la apetencia por el Estado de un pequeño grupo lidereado por Fernández y otros aliados la situación de descrédito atribuidas a la JCE.

“Cuando se trata de mí país, se me calienta el cuerpo ante cualquier cosa que afecte la credibilidad y la dignidad del mismo. Estoy trabajando en la Junta Distrital, en el conteo de votos y cada vez que veo que contamos una mesa, en este proceso diáfano, transparente, único en toda la cuenca del Caribe y Centro América y quizás de muchos otros países, eran grandes luces para nuestro país, era una gran oportunidad para que nuestro país exhibiera el nivel de democracia que vivimos, sin embargo la apetencia por el Estado de un pequeño grupo lo ha echado todo a perder, no se lo perdono, eso no lo perdono, destacó.

En ese orden al referirse al presidente de su partido refirió “ No entendemos en verdad que está pasando con ese gran líder que admiramos tanto, por el que trabajamos tantas veces para que accesara al poder, el que creímos firmemente que era un hombre con un poder de discernimiento, con un gran aprecio por la democracia, un gran amor por nuestro país, no sé qué pasó.

Entiendo que desapareció en manos de los Vinchistas, de los aduladores, mechas cortas, que entienden que por la fuerza pueden lograr todo, y nos da pena porque es el presidente de nuestro partido del cual nos sentíamos orgullosos cuando estaba en un foro internacional, sin embargo ahora, estamos realmente decepcionados, porque no es solamente esta vez que le ha hecho daño al país, también tenemos algunas otras cuentas pendientes en ese sentido.”

Manifestó además que actualmente República Dominicana es lo primero y no ningún candidato político.

“En este momento para mí lo más importante, no es Leonel, ni Gonzalo, para mí en este momento lo más importantes es nuestra Nación, es la credibilidad de la Junta, que es el órgano rector de los procesos electorales y si no creemos en ella, entonces cerramos el país y nos vamos. Sostuvo .

Iris Guaba llamó a todos los dominicanos a defender la democracia y a poner un paro a esta situación en contra de la JCE .

Anuncios

Relacionado