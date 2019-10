Iris Guaba dice fue testigo de transparencia y diafanidad de las primarias PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, Iris Guaba, tronó ante las peticiones del Presidente de esa organización política, Leonel Fernández a la Junta Central Electoral (JCE), y expresó que se siente decepcionada de él, ya que entiende que desapareció en manos de los adulones.

A través de un comunicado, Guaba dijo que fue testigo de la credibilidad de la JCE y catalogó las primarias como un proceso diáfano.

A continuación presentamos el comunicado íntegro de Iris Guaba:

“Cuando se trata de mí país, me indigno ante cualquier circunstancia que afecte la credibilidad y la dignidad del mismo. Estoy trabajando en la Junta Distrital, en el conteo de votos y cada vez que veo que contamos una mesa, en este proceso diáfano, transparente, único en toda la cuenca del Caribe y Centro América y quizás muchos otros países, eran grandes luces para nuestro país, era una gran oportunidad para que nuestro país exhibiera el nivel de democracia que vivimos, sin embargo la apetencia por el Estado de un pequeño grupo lo ha echado todo a perder, no se lo perdono, eso no lo perdono.

Se ha hecho todo tipo de insinuaciones, acusaciones y solicitudes, solicitó en primer lugar, antes de que iniciara el proceso que fuera auditado el software​ , se le dijo que buscara él mismo cuatro universidades para que lo hicieran, él buscó las universidades y se auditó, solicitó que fueran contados el 20% de todas las boletas, fueron contadas el 20% de las boletas aleatoriamente y todo quedó en perfecto orden, después le piden a la Junta que cuenten el 80% de los votos y estamos contando, que sorpresa cuando está todo el personal de la JCE, en su faena, dice que no le interesa el conteo y ahora lo que sí interesa es realizar una auditoría de software.

No entendemos en verdad que está pasando con ese gran líder que admiramos tanto, por el que trabajamos tantas veces para que accesara al poder, el que creímos firmemente que era un hombre con un poder de discernimiento, con un gran aprecio por la democracia, un gran amor por nuestro país, no sé que pasó, entiendo que desapareció en manos de los aduladores, mechas cortas, que entienden que por la fuerza pueden lograr todo, y nos da pena porque es el presidente de nuestro partido del cual nos sentíamos orgullosos cuando estaba en un foro internacional, sin embargo ahora, estamos realmente decepcionados, porque no es solamente esta vez que le ha hecho daño al país, también tenemos algunas otras cuentas pendientes en ese sentido.

Hablemos del algoritmo, un fraude que aplicó selectivamente, única y exclusivamente en la zona donde Gonzalo Castillo ganó, en el Distrito Nacional, San Juan de la Maguana, que perdió Gonzalo, ahí no se aplicó el algoritmo, entonces, no tengo conocimientos tecnológicos tecnológicos, pero, no sabía que se pudiera aplicar una algoritmo aleatoriamente, sin ni siquiera saber donde llevaban los niveles de votación.

En este momento para mí lo más importante, no es Leonel, ni Gonzalo, para mí en este momento lo más importantes es nuestra nación, es la credibilidad de la Junta, que es el órgano rector de los procesos electorales y si no creemos en ella, entonces cerramos el país y nos vamos.

¿Qué vamos hacer?, tenemos que trabajar para que la Junta Central Electoral siga siendo el organismo con altos estándares de calidad y credibilidad, que nos han llamado de otros países para que apoyemos en sus procesos electorales, por el gran nivel de credibilidad que exhibe nuestra Junta, por el proceso moderno que hemos exhibido y ahora de repente, nos encontramos con que, somos nosotros mismos, los dominicanos quienes estamos destruyendo, esa imagen, que estamos echando por el suelo, el esfuerzo de tantos años de trabajo para que la JCE sea lo que hoy es, un organismo de respeto, eso realmente debe ser evaluado. Sometieron un proceso cautelar al tribunal electoral, entiendo que es buscando dilatación de tiempo, ¿para qué?, no lo sé, lo único que sí es, que entiendo que el Tribunal Electoral debe estar claro de cual es la posición de este pueblo.

Nosotros queremos un país democrático, un país que siga hacía adelante produciendo, porque toda esta parafernalia que ellos están montando, nos está llevando a paralizar el país, causando perdidas económicas de todo nuestro sistema productivo, además de afectar nuestra imagen internacional. El tribunal constitucional debe dar una respuesta clara, contundente y en beneficio del pueblo. Como miembro del Comité Central (CC), quiero decirles a ese grupo que la base fundamental de nuestro partido es el centralismo democrático, la mayoría, son de las minorías y que el respeto a esa mayoría, debe ser fundamental.

Yo entiendo que nosotros debemos poner un paro a esta situación, como dominicanos debemos de “¡Basta Ya!”, a esta situación, debemos defender lo que es nuestro y lo que nos abala la democracia”.

Lic. Iris Guaba,

Miembro del Comité Central (CC) del PLD

Anuncios

Relacionado