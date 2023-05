IRI sostiene democracia está siendo atacada en la región; valora aún en RD oficialismo y oposición puedan dialogar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director regional del Instituto República Internacional (IRI) para el Caribe, Horacio Marcelo Quiroga Salas, manifestó que se encuentran muy preocupados porque hay muchos actores que están atentando contra la democracia en América Latina.

Sostuvo que la democracia está siendo atacada por sistemas políticos y crisis económicas que han generado un descontento muy grande en la gente, la que piensa que no ha recibido lo que esperaba de esta forma de gobierno.

“Son temas que a nosotros nos preocupan mucho, uno es el descontento de la ciudadanía respecto al sistema político de la democracia y lo dicen muchos datos del Latinobarómetro, que la gente en América Latina está dispuesta a tener gobiernos autoritarios si es que les resuelven los temas, eso es muy preocupante”, expresó.

El director regional de IRI fue entrevistado por los comunicadores José Rosario, Jesús Guerrero y Julio Castro, en el programa “Políticas Públicas en Línea”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Se entiende que la democracia tiene sus límites, pero tenemos la posibilidad de si alguien lo hace mal votar por otra persona, el tema con los gobiernos autoritarios es que si lo hace mal uno no puede hacer nada, no podemos cambiar a los gobernantes en un gobierno autoritario”, puntualizó.

Dijo que además del descontento de los ciudadanos con los sistemas democráticos, otros de los temas que le preocupa a la fundación que representa es la corrupción que estaría siendo dañina para la región.

Manifestó que por culpa de la corrupción los ciudadanos no solo ven que los gobernantes no les resuelven sus necesidades, sino que quienes están en el poder se hacen ricos y generan inestabilidad.

Asimismo, sostuvo que los proyectos autoritarios que existirían se estarían encargando de crear una desinstitucionalización en la región, lo que es muy peligroso, porque si no se tienen instituciones es mucho más fácil que autoritaritas lleguen a asumir el poder y se queden enquistados allí.

“Eso es contra lo que nosotros no estamos de acuerdo, sean de derecha o sean de izquierda nosotros estamos en favor de la participación, los derechos humanos, que los ciudadanos participen, que haya espacios, que haya un cambio de poder siempre que se pueda discutir, que se debatan las ideas”, puntualizó.

Consideró que siempre debe existir la posibilidad de que haya una oposición y un oficialismo que dialoguen y debatan las ideas, y en ese aspecto manifestó que le parece “maravilloso” que eso aún se dé en República Dominicana.

“Una de las cosas que yo no he visto mucho en la región es que aquí todavía se puede sentar alguien del PLD y alguien del PRM a debatir y conversar, eso ya casi no se puede ver en la región”, expuso.

Quiroga Salas añadió que en países como Venezuela o Ecuador un opositor no podría sentarse en la misma sala que un representante del gobierno, lo que le resulta algo totalmente “terrible”.

