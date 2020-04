De repente un microorganismo nos disloca nuestra individualidad. Nos revuelve ese mundo interior que solo tiene que ver con nosotros mismos, nuestros planes a corto y mediano plazos, nuestros más íntimos deseos y particularidades.

Ese Yo al que se refiere Freud, encarnado en la forma más egoísta y cruel como solo la naturaleza humana puede concebirlo. Inconcientemente consciente, nos inclinamos por saciar cada pulsación sin importar consecuencia.

Nos desnuda, nos da de frente y nos muestra que esas falsas columnas revestidas de telares y bisutería al final no sirven para otra cosa que no sea una fútil pantalla.

Somos nada, pero somos menos cuando nos falta fuerza interior. Esa que nos saca lo mejor de un Yo que vive en constante conflicto, en pleito eterno entre lo ideal, lo correcto, o simplemente lo posible.

Y cuando nos pasa, cuando reconocemos lo que puede venir, nuestra inteligencia nos obliga a asirnos de aquellos pensamientos que permanecen en nuestros corazones y recuerdos. Evocamos lo mejor desde el alma y espíritu. Esos maravillosos recuerdos que convertimos en refugio emocional.

Tienen nombre, fecha, olor. Familiares o cotidianos, no importa. Lo importante es que permanezcan, no dejarnos vencer por el hastío de la impotencia de lo que no podemos controlar.

Damos gracias a aquellos que aún sin estar nos fortalecen solo con su recuerdo. A esos seres que con sus mensajes de voz o escritos insisten en recordarnos que nos aman, que a pesar de la distancia, les importamos. Aquí estoy, reclaman. No desesperes, esto pasará y volveremos a abrazarnos.

La vida tiene caducidad. Nada es eterno, por eso someternos a cada reto que se nos presenta es un plus, significa que estamos vivos y que hay oportunidad. Toda crisis es una oportunidad, lo mejor es husmearla, acecharla y aprovecharla.

Agradecer a Dios por su infinita misericordia de perdonar nuestros constantes desmanes. Eso es amor del bueno, del incondicional, del que no pide nada a cambio.

Esperanza…que permanezca siempre, que sea el virus que nunca se desprenda de nuestro espíritu. Que inunde alma y corazón, que nos empuje a ser mejores recordándonos que hay un mañana para todos.

Porque sin temor a equivocarnos saldremos de esta, también.

Por: Clemencia García Damirón

