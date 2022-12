Iraola: “Messi es el mejor jugador que he visto en directo y en la tele”

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este martes que el argentino Leo Messi, campeón del mundo en Catar con su selección, es el “mejor jugador” que ha visto en directo y en la televisión porque “lo que ha hecho durante tantas temporadas seguidas” no lo ha hecho nadie.

Messi, capitán de la selección argentina, logró en Catar hace dos días el título que le faltaba en su extenso palmarés, el de ganador de la Copa del Mundo.

“De Messi no tenía ninguna duda antes del Mundial que es el mejor jugador que he visto, en directo y en la tele. Además, lo ha hecho durante tantas temporadas seguidas, porque hay jugadores que han podido tener dos temporadas buenas, pero es que Messi lleva haciéndolo una pasada de años y eso es increíble”, dijo el entrenador de Radamel Falcao, en conferencia de prensa.

“Ahora le ha llegado el premio y parece como que no hay discusión, para mí tampoco la había antes. No tenía ninguna duda de que era el mejor jugador que, por lo menos, yo he visto. No puedo entrar en los anteriores porque ya es hablar de vídeos y les has visto cuatro ratos. Entonces no tienes conocimiento de causa”, manifestó Iraola, que también elogió el trabajo del seleccionador argentino.

“Respecto a Lionel Scaloni estoy muy contento, la verdad. Tuve la suerte de que coincidimos sacándonos el título de entrenador. Teníamos pocas dudas entonces de que iba a ser entrenador, ya estaba de asistente de Jorge Sampaoli, y creo que al final ha tenido mucho mérito porque ha tocado muchas teclas”, confesó.

“Ha jugado en los partidos con línea de tres, de cuatro, ha cambiado jugadores de posición, ha utilizado prácticamente toda la plantilla y, la verdad, encantado por cómo le han ido las cosas. Seguro que a partir de ahora le va a seguir yendo muy bien”, concluyó.

