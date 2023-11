Irán y Turquía piden alto el fuego y alertan de una expansión de la guerra

EL NUEVO DIARIO, ANKARA.- El riesgo de que la guerra entre Israel y Hamás se expanda en la región de Oriente Medio dominó este miércoles una reunión en Ankara de los ministros de Exteriores de Irán y Turquía, en la que ambos exigieron una pronta tregua para poner fin a las muertes en la Franja de Gaza.

«Esperamos que pronto llegue un alto el fuego y que acabe el genocidio y la violencia de Estados Unidos y de Israel», dijo el jefe de la diplomacia iraní, Hosein Amir Abdolahian, en rueda de prensa junto a su homólogo turco, Hakan Fidan.

El enviado de Teherán llegó a insinuar que su país podría intervenir en el conflicto si no se alcanza pronto un acuerdo para poner fin a los bombardeos de Israel en Gaza, aunque no detalló en qué consistiría la eventual intervención.

«Si los ataques a mujeres y niños continúan, el coste que pagarán será muy alto», advirtió.

«Esta es nuestra región, nuestro hogar, y no esperaremos el permiso de nadie para tratar con lo que ocurre en nuestro hogar», agregó en una velada amenaza.

Abdolahian recordó la fortaleza de la organización islamista Hizbolá, que opera desde Líbano con el apoyo de Teherán, y reprochó al «régimen sionista» que haya planteado «acabar con Hizbulá».

La milicia chií «se ha convertido en uno de los movimientos más fuertes contra la ocupación (de Palestina) y el régimen sionista», subrayó el ministro iraní.

Destacó, no obstante, que su país intentará agotar primero todos los recursos diplomáticos para lograr el fin de la guerra declarada por Israel a Hamás después del ataque sin precedentes de esa milicia a Israel el 7 de octubre pasado, algo en lo que convino también su anfitrión, Hakan Fidan.

«Los amigos iraníes han dicho que si las condiciones no cambian, otros interferirán, y no podemos dejar que eso ocurra», destacó Fidan, al tiempo que arremetió contra la Unión Europea (UE), acusándola de no hacer suficiente para ayudar a los palestinos.

«Trabajamos para un alto el fuego y para la ayuda humanitaria. Pero la UE no quiere oír hablar de un alto el fuego. No hacen nada por la ayuda humanitaria. Se posicionan junto a Estados Unidos y están a favor de que Israel decida cuándo poner fin (a la guerra)», indicó.

Explicó que coincidió con Abdolahian en que la guerra de Gaza «no debería extenderse a Siria» y que lo mejor sería convocar una conferencia internacional para evitar que «la catástrofe humana en Gaza arrastre a todos los países de la región a una guerra».

El ministro turco reiteró la disposición de su Gobierno a asumir responsabilidades de potencia garante para la seguridad de Palestina en un hipotético acuerdo de paz, mientras que Abdolahian detalló los esfuerzos diplomáticos que está realizando su país en la región.

«Hemos hecho propuestas a Egipto y Arabia Saudí, y esperamos que podamos llevarlas a cabo y poner fin a la matanza», declaró el iraní.

Recordó que la víspera (martes) se reunió en Doha con altos cargos cataríes y con líderes políticos de Hamás, con quienes coincidió en que «si no se pone fin lo antes posible a los crímenes de guerra, la situación se le irá de las manos a todas las partes implicadas».

«Si las cosas continúan así, la resistencia (en referencia a Hamás) podría reaccionar de otra manera inesperada y las cosas podrían salirse de control», insistió Abdolahian.

Ambos ministros hablaron de una posible visita a Turquía del presidente iraní, Ebrahim Raisí, aunque no concretaron fechas.

Tras informar a la prensa su encuentro, Abdolahian y Fidan se reunieron también con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.