“Irán y EE.UU.: Historia, geopolítica y conflictos”

Por el profuso nivel de crispación en las relaciones entre EE.UU. y la República Islámica de Irán, cualquiera pudiera creer que nos encontramos ante la germinación del presagio de Samuel Huntington y su choque de las civilizaciones, o ante una conflagración meramente ideológica y de reconfiguración propia de la Guerra Fría o la Primavera Árabe como son los casos actuales de Corea del Norte y Siria. Sin embargo, aunque parezca increíble Irán y EE.UU. tuvieron una luna de miel cargada de mucho amor por casi tres décadas, hasta el derrocamiento en 1979 de la monarquía absolutista que encabezó el Sah Mohammad Reza Pahlaví.

Historia y Disyunciones.

A pesar de que la historia del antiguo Imperio Persa que hoy es Irán es antiquísima, el origen de este conflicto data desde que en 1951 el primer ministro Mohammad Mosaddeq nacionalizó la industria petrolera que era controlada por la empresa británica Anglo-Iranian Oil Company. En efecto, los ingleses impusieron sanciones económicas a Irán y boicotearon la comercialización regular de su petróleo. Además, Winston Churchill convenció al general Dwight Eisenhower y EE.UU. desplegó con la CIA la Operación Ajax y los británicos la Operación Boot. Y, en 1953 dieron un golpe de Estado contra Mosaddeq quien había sido elegido democráticamente.

Desde entonces, comenzaron esos conflictos que tenemos todavía al día de hoy, amplificados por la tirantez entre Israel-Arabia Saudita e Irán y, por el sentimiento anti-EE.UU. generado por el adiestramiento, apoyo y patrocinio de EE.UU. y el Mossad al criminal servicio secreto Savak del Sha Pahlaví reconocido públicamente en 2013 en documentos desclasificados de la CIA. Asimismo, el secuestro de la embajada americana en Irán, la llegada del ayatolá, el apoyo a Irak en la guerra de 1980, las sanciones económicas, su inclusión en el Eje del mal, los continuos ataques de ambos lados a enclaves estratégicos. Y, la llegada de Donald Trump han calibrado el estado de conflictividad.

Importancia Geopolítica del Conflicto.

Las personas ajenas al concepto de los influjos geopolíticos, regularmente cuando escuchan hablar de conflictos en Medio Oriente inmediatamente piensan en fundamentalismos religiosos y en petróleo. Empero, por las características de los actores este es un conflicto con radiación global; toda vez que, Irán no solo es la 4ta reserva de petróleo y 2da de gas natural en todo el planeta, sino, que por su ubicación geográfica comparte el dominio del estrecho de Ormuz que es el más importante del mundo. Por el mismo atraviesa diariamente aproximadamente el 35% de todo el petróleo de transporte marítimo y el 22% del consumo global y, 60 millones de toneladas de Gas natural todos los días.

Desde esa perspectiva, Irán tiene un amplio número de lanchas torpederas y lanzamisiles que pueden causar grandes daños se dice que hasta por varios meses; en el desenvolvimiento ordinario del golfo y de la economía global. Además, es uno de los enclaves más importantes de la infraestructura ferroviaria de la nueva ruta de la seda con inversiones que superan los 600,000 millones de USD. Y, sin dudas que un golpe mortal a los intereses de EE.UU. lo será el Corredor de Transporte Norte-Sur de 7,200 Km firmando entre Rusia e Irán que será una ruta alternativa al Canal de Suez uniendo el norte de Europa, la India y la Península Arábiga por el Mar Caspio.

Conflictos, Armas Reeleccionistas.

El sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón afirmó, que la muerte del general Qasem Soleimani ex jefe de las fuerzas Quds las cuales se dedican en Medio Oriente a lo mismo que la CIA en el mundo; que esto es una estratagema que busca una guerra para la reelección. Los pesimistas a priori dirán, que Trump no necesitaba eso para ganar. Pero, el propio ex jefe de gabinete de la Casa Blanca con Bush padre John Sununu sentenció, “que una guerra corta y exitosa sería políticamente oro en polvo para la reelección de un presidente”. De igual forma, Trump ahora consigue más apoyo económico judío, vende más armas Arabia Saudita y cohesiona a republicanos y demócratas.

Desde esa perspectiva, los presidentes de EE.UU. tienen 122 años fabricando conflictos para expansión y coyunturas de reelección. Verbigracia, McKinley a España en Cuba en 1898, Theodore Roosevelt Gran Colombia 1903, Woodrow Wilson Haití y República Dominicana 1915-16, Delano Roosevelt 1941, Truman Medio Oriente 1948, Eisenhower apoyó a Francia con Indochina en 1954, Reagan con el despliegue de su doctrina desde 1980, Bush padre Tormenta del Desierto en 1990, Clinton a Sudán 1998, Bush hijo Irak 2003 y Obama anunció la muerte de Bin Laden y le echó gasolina a la Primavera Árabe en 2011.

Posibles Respuestas.

Más allá de la muerte del general, del izamiento de la bandera roja en su funeral, de los bombardeos a las bases de Erbil y Ain Al Asad en Irak y las constantes amenazas de Trump; estoy convencido de que Irán ni sus aliados chinos y rusos los dejarán embarcarse en una guerra convencional con EE.UU. Sin embargo, hay que estar listos para respuestas coyunturales. Por ejemplo, bloqueo de buques, ataques cibernéticos, bombardeos puntuales en la región a enclaves estratégicos y una profundización de las disyunciones con sus vecinos aliados de EE.UU., todo esto por supuesto mantendrá en incertidumbre a la región y la economía global.

Autor: Lic. Manuel Cruz (M.Sc.)

Geopolitólogo, Abogado

Catedrático & Comunicador

Anuncios

Relacionado