Invitan IX Festival Internacional Artistas Unidos en Nueva York

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.-Pluma Poética del Arte invita a la celebración del IX Festival Internacional Artistas Unidos, el cual se llevará a cabo los días 19 y 20 de este mes de mayo en la ciudad de New York con la participación de artistas y grupos culturales del área tri-estatal.

Este año el evento será dedicado al señor Manuel Núñez, Presidente del Comité de Prevención de Alcohol y Drogas C. M. New York. También es parte de la gestión cultural de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, dependencia del Ministerio de Cultura de la República Dominicana.

El festival que es gratis para el público se llevará a cabo los días 19 y 20 de Mayo del presente año 2023, en las instalaciones de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, ubicado en el 2406 Amsterdam Ave. 4to Piso New York, NY 10033.

Maricela Martínez, Presidenta de la organización sin fines de lucro Pluma Poética del Arte, extendió la invitación a toda la comunidad dominicana y latina para que participen de este festival que será un banquete artístico y cultural.

Martínez, dijo que “al igual que en años anteriores todo el que asista a este noveno festival disfrutará de la gala inaugural que será el viernes 19, mientras que el siguiente día 20 de mayo se llevarán a cabo las presentaciones artísticas, exposiciones, conferencias, talleres, libros, películas, rifas y el pabellón infantil para la educación y diversión de los niños”.

“Una gran actividad dentro del festival será el Concurso de Talentos para niños de 6 a 17años de edad, en las áreas de canto, baile, música, pintura, actuación, poesía, entre otros. Este se llevará a cabo el sábado 20 de Mayo a las 10:00 AM. en la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior de New York”, agregó la gestora cultural.

“En esta ocasión reconoceremos la trayectoria artística de Richard Cabrera, pintor colombiano; Berkis Contreras, escritora y organizadora del Festival Grito de Mujer; Ramona Torres, fundadora del Ballet folclórico que lleva su nombre; Mercedes Polanco, artesana”, explicó Maricela Martínez.

El IX Festival Artistas Unidos es patrocinado en parte por el Departamento de asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York (LMCC), el Consejo de las Artes del Estado de Nueva York, Materials for The Arts, Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior de New York”, Tess Catering, Agape Transportation, Google, National Dominican Women’s Caucus, Nano Printing y John Torres Events.

Si deseas disfrutar del IX Festival Internacional Artistas Unidos puedes asistir con toda la familia y para reservar un kiosco llamar al teléfono 646-491-8012 ó escríbenos a plumapoeticadelarte@hotmail.com

Por Nolagko Nolasco

Relacionado