Invitan a carrera virtual “Aún Estamos Aquí NYC” en apoyo niños de The Game Foundation

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – La organización The Enders Project realizará su primera carrera virtual anual”Still Here NYC”(Aún Estamos Aquí New York City) de 2022, la cual tendrá la finalidad de dar apoyo a la iniciativa de nutrición que lleva a cabo la misma, así como también la recaudación de fondos para otorgar becas a los niños de Kids in the Game Foundation.

Esta carrera tiene como particularidad que los participantes pueden correr en cualquier lugar de Nueva York durante la semana “Still Here NYC” del 24 al 30 de abril para la carrera inaugural, mientras que otros neoyorquinos se unirán a medida que se corra la voz hasta el 24 de septiembre de 2022. La tarifa de inscripción incluye participación en la carrera y un t-shirt que se le enviará.

Durante su participación el corredor debe llevar puesta su camiseta de “Still Here NYC” con la finalidad de dar a conocer el evento sin precedentes, luego enviar a los organizadores una foto o video al final de su carrera. Si es video al inicio y final diciendo “still here” o “aún aquí”.

Con los T-shirts también se conseguirán descuentos la semana del 24-30 abril y la fecha final del 24 de Septiembre. A su vez podrá recibir descuentos con las empresas participantes de NYC.

La campaña “Still Here NYC” está recaudando los fondos necesarios para la programación, la capacitación y el marketing de nutrición de Enders Project para futuras campañas, al tiempo que proporciona becas para nuestra asociación sin fines de lucro, Kids in the Game Foundation. La misión de Enders Project es llevar la nutrición funcional y la medicina herbaria a las comunidades locales.

Para obtener más información sobre lo que hace Enders Project, visite endersproject.com @stillherenyc

Relacionado