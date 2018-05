Investigan incidente protagonizado entre pasajero y miembros seguridad del Metro

Denuncian agresión por parte de agentes de seguridad del Metro contra un joven EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El estudiante de comunicación social, Deiron López Cuello denunció que fue agredido por agentes de seguridad del Metro de Santo Domingo dentro de un vagón en la estación Francisco Alberto Caamaño. El hecho donde se habría producido la presunta agresión del al joven por parte de los agentes de seguridad del Metro se produjo alrededor de las 10:00 de la noche. #elnuevodiariord Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do

