Investigan muerte de hombre en operativo Policía Municipal; alegan se zafó disparo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Policía Nacional afirmó este miércoles que a un agente de la Policía Municipal que supuestamente asesinó a un hombre de un disparo en la cabeza en un hecho registrado en la avenida Abraham Lincoln próximo a la Kennedy de esta capital, se le habría escapado un tiro.

El víctima fue identificada como José María Figueroa de Paula, de 45 años, quien falleció a causa de una herida de arma de fuego de carga múltiple tipo escopeta.

Según el informe preliminar de la institución del orden, el incidente se produjo en momentos en que varios agentes adscritos a la Policía Municipal del Distrito Nacional, realizaban un operativo para contrarrestar las actividades de los limpiadores de cristales de vehículos que operan en la zona antes citada.

La Policía establece que de acuerdo al reporte, los individuos aparentemente habían acorralaron y agredieron a pedradas a los policías municipales, destruyendo los cristales de la camioneta en la que iban a bordo realizando el operativo, supuestamente porque pretendían impedir que uno de sus compañeros fuera detenido.

“Fueron en esas circunstancias que se originó el incidente donde al sargento de la Policía Municipal se le habría escapado un disparo, con el cual le ocasionó la muerte a Figueroa de Paula, de manera instantánea”, asegura el reporte mediante un comunicado que realizó la Policía Nacional.

Mientras que en un video que circula en las redes sociales se observa el momento cuando los agentes se llevaban detenido a un joven, supuestamente limpia vidrios, mientras algunos de sus compañeros le gritaban que no se montara en la guagua porque le iban a dar golpes.

En el video se observa cuando los agentes forzaban para montarlo, se intensificó la presión los presentes tratando de impedirlo, momento que fue aprovechado por uno de los policías municipales para arrebatarle el arma a uno de los militares que allí se encontraban y darle un tiro en la cabeza a José María Figueroa de Paula, que le arrebató la vida.

A pesar de que la Policía Nacional había hecho un llamado a la población el pasado 15 de junio a disminuir los niveles de violencia, estos hechos han aumentado en el país, involucrando agentes de la institución del orden, la Policía Municipal y otros.

“Los últimos hechos trágicos que han acontecido en el país son producidos por el alto nivel de violencia que existe actualmente en República Dominicana y debemos crear consciencia y ser más tolerantes”, resaltó el vocero de la Policía Nacional.

Este hecho ha provocado la indignación de la ciudadanía en las redes sociales.

Lea aquí algunos de los comentarios de los usuarios de El Nuevo Diario.

Euclidesmarmolejos: El deterioro social es tan grande, que aquellos llamados a poner el orden son los primeros que matan sin necesidad.

dwanny163: eso no se hace. Podía llevárselo preso y no darle un tiro. Ahora si el hombre le ha hecho algo a la familia no te digo pero así no se puede, les dan pistolas a burros incivilizados.

Pamelaortizestrellamunoz: Que animales los policías.

euri_rdc: Esta gente están!!! Hasta por mirarlos te dan un tiro 😕😕😕 oh!!

manuelmora05: Vuelvo y repito, la población se está cansando de tantos abusos aquí va a pasar lo de 1965 que los policías andaban vestidos de mujeres, para que no los mataran, se está derramando mucha sangre inocente y nadie dice nada bueno no digo más nada…

negritaceleste: Matar en RD se ha convertido una moda al igual que las drogas lamentablemente… lo peor es que nuestros hijos suban viendo tanto terror 😣

argenisgenial: Hay limpiavidrios frequisimos y pasados de droga …y los policías descontrolados y parece que no tienen más recursos para someter a los ciudadanos que el tiro en la cabeza… falta del ayuntamiento y de la policía municipal y de la sociedade misma …to be continúe

ydelsaamarante: @dwanny163 según vi un vídeo,que él silo defendía a otro y le dispararon a él, por defender a otro y se escucha cuando el militar dice ,tirale a ese y le disparan, eso es lo que me parece que escuche en el vídeo, es lamentable lo que pasa en nuestro país😢😢😢😢

cabezon19: No supuestamente el vídeo está disponible donde ese abusador mató esa alma infeliz, cadena perpetua para esa basura de ser humano 😞dique policía , veremos lo que la procuraduría va hacer con ese lacra..

