Investigan caída de una avioneta en el suroeste de Jamaica

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- Las autoridades en Jamaica investigan este sábado la caída de una avioneta en el suroeste del país caribeño, mientras se hace una búsqueda de víctimas o supervivientes, según reportan medios locales.

Lo único que se conoce es que la aeronave cayó al noroeste del territorio de Saint Elizabeth.

Fotos y videos en las redes sociales muestran a la nave estrellada, totalmente destruida y carbonizada.

Al momento las autoridades no han informado de dónde partió ni hacia donde viajaba la avioneta.

También se desconoce si solo viajaba un piloto o llevaba pasajeros consigo.

Este es el accidente de avioneta más reciente en el Caribe desde que el pasado jueves cuatro personas murieron en la isla de San Vicente y las Granadinas al precipitarse en el mar camino a la isla de Santa Lucía.

Una de las víctimas de ese accidente fue el actor Christian Oliver, cuyo nombre verdadero es Chistian Klepster, junto a sus dos hijas de 10 y 12 años, y el piloto de la nave.

Oliver, nacido en Alemania, pero con ciudadanía estadounidense, tuvo una destacada carrera por 15 años, en los que actuó en películas como ‘Speed Racer’, ‘The Good German’, ‘Valkyrie’ e ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’.

Oliver viajaba junto a sus hijas, Madita Klepser y Annik Klepser, de 10 y 12 años, y el piloto Robert Sachs, rumbo a la isla de Santa Lucía.

La nave partió a eso de las 12:00 hora local (16:00 GMT) desde el aeropuerto James Mitchell en Bequia -territorio de San Vicente y las Granadinas-, pero minutos después se precipitó específicamente a una milla náutica al oeste de Petit Nevis.