Inversión dirigida a la niñez y adolescencia aumentó un 5.7 del PIB en 2021, según informe

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – En un acto encabezado por la primera dama de la República, Raquel Arbaje, entidades gubernamentales presentaron este miércoles el informe sobre la Inversión Pública Dirigida a la Niñez y Adolescencia (IPNA) en 2021, con el propósito de cuantificar y analizar el esfuerzo financiero que realiza el Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

El informe refleja que la inversión dirigida a la niñez en el año 2021 representó un 5.7 del Producto Interno Bruto (PIB). Mientras que en comparación con el 2016, la IPNA muestra un incremento de 0.6 puntos porcentuales del PIB, lo que constituye un máximo histórico de inversión.

El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, destacó que los recursos destinados a los programas dirigidos a los niños, niñas y adolescentes, ha sido un gran esfuerzo del presidente Luis Abinader , pese a la inversión que tuvo que enfrentar el Gobierno para combatir la pandemia del covid-19 en el 2021-2022.

“Nosotros en 2021 dedicamos casi el 40% de nuestra presión del Producto Interno Bruto (PIB) a la inversión en la niñez y la adolescencia”, expresó.

“Lamentablemente, por 20 años la estrategia de la atención primaria en salud fue una desventaja, no se aplicó la Ley de Seguridad Social que ordenaba como estrategia nacional, la atención primaria en salud”, dijo Rijo Presbot.

A esto agregó que, durante ese tiempo hubo violación a la regla, “en estos años estamos tratando de imponernos, estamos tratando de dar una mayor inversión en salud.

De su lado, la primera dama durante su intervención en el acto, destacó que el 90% de los recursos destinados a la niñez y adolescencia ha sido de los ahorros del dinero del Gobierno, del erario “de la gente para la gente”.

Aseguró que las instituciones involucradas, estarán pendiente de que los resultados sean de calidad y que esa inversión crezca cada año de forma medible y de manera eficiente, participativa y democrática.

Durante el acto celebrado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, Arbaje abogó para que los niños, niñas y adolescentes sean interlocutores, debido a que ellos son los que saben lo que les afecta.

De acuerdo al informe, en cuanto a la IPNA per cápita anual ascendió a RD$ 90,070.4 (equivalentes a US$ 1,574.7), lo que se traduce en una IpNA per cápita diaria de RD$ 246.8, es decir, el Estado dominicano invirtió por cada niño, niña o adolescente un monto equivalente a US$ 4.3 diarios; este resultado representa un incremento de 48.8 % con respecto al 2016 (valuado en US$ 2.9).

Según ciclo de vida, señala que el 33.2% de la IPNA invertida de manera directa se orientó a la primera infancia (0-5 años), un 39.1 % se destinó a la niñez (6-12 años) y el 27.7 % restante a la adolescencia (13 – 17 años).

El análisis incluyó por primera vez una mirada novedosa sobre las respuestas institucionales a la discapacidad en la población, la cual es un avance en materia de identificación transversal de las respuestas frente a la discapacidad, un paso significativo para el país y la región.

La actividad que contó con el auspicio del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA-RD), que preside la primera dama, contó también con la participación de Luisa Ysabel Ovando de Sánchez, presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Rosa Elcarte, Unicef y representantes de los Ministerios de Hacienda, Economía, Planificación y desarrollo,, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) entre otras personalidades.

Relacionado