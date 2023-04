INTRANT llama a la prudencia a los ciudadanos para que la Semana Santa transcurra con normalidad

Por: Pedro Hernández.-

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras, llamó este jueves a la prudencia a los ciudadanos para que la “Semana Santa 2023” transcurra con normalidad.

Dijo que alrededor de 40 mil personas están trabajando día y noche en el operativo «Conciencia por la Vida», para que en este largo asueto las personas al vacacionar sientan seguridad y tranquilidad en cualquier parte del país.

“Todas estas personas están trabajando para cambiar la conversación con el tema de la Semana Santa para que no se convierta en negativa y que el lunes sea de satisfacción, entendiendo que todo el mundo hizo su papel”, sostuvo.

Beras, hizo el llamado en la apertura de la cobertura especial “Nuestra Semana Santa 2023”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el canal Ruta 66; para el Cibao, Full 94.1 FM; en Santo Domingo, La Rocka 91.7 FM; en la región Este, Azúcar 89.1 FM; en Sánchez Ramírez, Dorada 92.5 FM y en Samaná, Tropical 99.9 FM.

Indicó que el Estado, desde el presidente de la República, Luis Abinader y los medios de comunicación está trabajando para que este periodo transcurra con tranquilidad, y que solo faltaría el papel de que los ciudadanos sean prudentes.

“Si usted es prudente no va a exceso de velocidad, si usted es prudente no sale en un vehículo que no tenga condiciones, como no tomar conduciendo, no sobrecarga el vehículo, no se mete de forma incorrecta en una intercepción y elimina todo tipo de riesgos, etcetera”, recalcó.

Insistió que ser prudente en esta Semana Mayor es lo más importante como Estado, como país y al igual que como medio de comunicación, con lo que se espera que la vuelta a casa sea normal.

Disponen medidas de prevención

Beras informó que el INTRANT implementa un operativo de regulación de tránsito para reducir los accidentes en lugares específicos durante el asueto de Semana Santa.

Explicó que el operativo ha sido montado en cinco puntos específicos donde el tránsito se vuelve caótico en los días de Semana Santa y otros feriados, como son: Boca Chica, Las Terrenas, Cabarete, Jarabacoa, Cruce de Ocoa y Los Pilones, en la Carretera Sánchez.

“Con el equipo técnico del INTRANT junto a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), se ha creado una estrategia, dándole soporte al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) por un lado y el organismo que dirige puso a disposición una cantidad de grúas, de técnicos y militar.

El funcionario recordó que el operativo inició el pasado miércoles a las 2:00 de la tarde y se mantendrá hasta el domingo a las 6:00 de la tarde, en el territorio nacional, esperando la colaboración de la ciudadanía para que se sientan bien en cualquier punto del país en esta Semana Santa.

Relacionado