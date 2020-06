Intrant anuncia reapertura de servicios de licencias para conducir

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), informó que a partir de este miércoles 17 de junio serán reanudados los servicios de expedición y renovación de licencias de conducir en todas las oficinas del territorio nacional, con excepción de la provincia La Romana, la cual estará cerrada a partir del lunes 22 y solo atenderá a los usuarios que tengan cita previa hasta el viernes 19 de junio.

Las opciones de servicios disponibles son renovación de la licencia de en todas las categorías, duplicado por pérdida o deterioro, emisión de carné de aprendizaje, emisión de licencias en todas sus categorías y cambio de categorías y para evitar las aglomeraciones el ciudadano debe solicitar su turno de acceso al servicio a través de la página web www.intrant.gob.do.

Con esa alternativa de citas previas el Intrant busca establecer un promedio de usuarios por hora para evitar largas filas y reducir los riesgos de contagio por el COVID-19.

La ingeniera Claudia Franchesca De los Santos, directora del INTRANT, realizó un recorrido de supervisión por las instalaciones de la sede de la Dirección de Licencias de Conducir para confirmar el cumplimiento y ejecución de los protocolos de distanciamiento social para la obtención del servicio, de acuerdo con lo establecido por la Comisión de Alto Nivel de Prevención y el Control del Covid-19.

Las oficinas brindarán el servicio a partir del miércoles 17 de junio de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00p.m. en todo el territorio nacional, mientras que en Multicentro Churchill estará de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00p.m.; sábado de 8:00 a.m. a 3:00p.m. y domingo de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

En esta etapa son la sede de licencias en la avenida Tiradentes y las regionales de Santiago, Mao, Puerto Plata, Nagua, Azua, San Juan de la Maguana, Higüey y Barahona.

El INTRANT reiteró que es muy importante que los ciudadanos realicen su cita previa en la página web y que deben presentar la confirmación de dicha cita con el comprobante impreso o en la pantalla de su teléfono celular al momento de llegar a las oficinas de licencias.

Medidas de seguridad y requisitos a seguir

Para recibir el servicio y evitar el contagio del COVID-19 es obligatorio el uso de mascarillas y respetar la distancia establecida por el personal de las oficinas; queda prohibido el acceso con niños u otro acompañante; solo podrá entrar a la oficina la persona titular de la cita programada.

De igual modo, el ciudadano debe percatarse de no tener multas por infracciones de tránsito en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), al momento de programar su cita.

En su comunicado de prensa el Intrant recordó a la ciudadanía que pueden realizar el pago de la renovación y/o emisión de licencias a través de los servicios en línea en la página, así como con tarjeta de crédito o débito de manera presencial en las oficinas que ofrecen dicho servicio y en el Banco de Reservas.

La entidad informó además que aquellos ciudadanos cuyos carnés de aprendizaje hayan vencido durante el periodo de la cuarentena (del 19 de marzo al primero de julio), podrán sacar la licencia sin volver a pagar la renovación de dicho carné.

