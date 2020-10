Interrogante de la Serie Mundial: ¿Por qué Cash decidió sacar a Snell en el sexto juego?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ARLINGTON – Sacar a un abridor y depender del bullpen para proteger una ventaja es parte de la filosofía que ayudó a los Rays a llegar hasta la Serie Mundial. Desafortunadamente, una decisión que el manager Kevin Cash ha hecho un sinnúmero de veces en las últimas dos temporadas le costó a Tampa Bay una oportunidad de ganar su primer campeonato el martes en la derrota ante los Dodgers en el Juego 6 en el Globe Life Field.

Con los Rays arriba 1-0 en la sexta entrada, Blake Snell le estaba brindando al club todo lo que pudo haberle pedido, y más, en un partido al borde de la eliminación. EL zurdo ponchó a nueve bateadores en sus primeros 4.0 episodios al final, permitió apenas dos hits en 5.1 innings al hacer solamente 73 pitcheos.

Luego de conceder un sencillo de Austin Barnes, Snell iba a enfrentar por vez tercera el tope de la alineación de los Dodgers. Cash salió del dugout de visitante con la intención de sacar al zurdo por Nick Anderson, el mejor relevista de los Rays durante la campaña regular pero quien había permitido al menos una carrera en seis presentaciones consecutivas llegando al martes.

“El único motivo era que el lineup de los Dodgers es tan potente como cualquier otro en la liga”, dijo Cash. “Sentía que Blake había hecho su trabajo y un poco más. Pero Mookie (Betts) venía por tercera vez. Respeto y entiendo las preguntas que vienen con (mi decisión). Blake nos dio todas las oportunidades posibles de ganar. Estuvo sobresaliente. Éstas no son decisiones fáciles. Sentía que después del sencillo de Barnes, no quería que Mookie ni (Corey) Seager vieran a Blake una tercera vez.

“Por más que la gente piense lo contrario, no hay un plan fijo. Esta organización es tremenda a la hora de confiar en el cuerpo de coaches para que se tomen las decisiones durante los juegos que nos den la mejor oportunidad de ganar. Respeto la percepción de que lo que ocurrió fue bastante difícil”.

Por primera vez en un par de años, Snell se veía como el lanzador que ganó el Premio Cy Young de la Liga Americana en el 2018. La velocidad en la recta y el comando se vieron claramente, hasta el punto de que los Dodgers no pusieron bola alguna en juego ante la bola rápida, pese a que Snell la tiró 29 veces. Esa recta fue combinada con pitcheos secundarios. De 34 swings de los bateadores de Los Ángeles, 16 fueron en blanco.

“Snell tuvo su material hoy”, dijo el jardinero central de los Dodgers, Cody Bellinger, según Las Mayores.

Betts, Seager y Justin Turner, los primeros tres bateadores en la alineación de los Dodgers, batearon de 6-0 con seis ponches ante Snell en el Juego 6. En la serie, Betts y Seager se combinaron para batear de 9-1 frente al zurdo. Cuando combinas esos datos con el hecho de que Los Ángeles tuvo promedio de apenas .215 al medirse con en lanzador por tercera ocasión en un partido en la temporada regular, la decisión de Cash se ve más confusa aun.

“Me sentía bien confiado en cómo me ajusté después de que me vieron por segunda vez y sabía qué iba a hacer una tercera vez”, indicó Snell. “Creía en mí mismo y en lo que hice para verlos en una tercera ocasión—y una cuarta, de ser necesario. Quería llegar así de lejos en el juego. Era todo lo que quería hacer, vaciar el tanque y ver qué tan lejos podía llegar.

“Siento que hice todo lo posible por tener éxito contra ese lineup de los Dodgers, que es bien difícil de hacer por lo talentosos que son. Entonces, no sé. Quiero ser ese muchacho que salga (a competir). Si me ganan, me ganan. Pero si yo les gano, les gano. Así lo veía”.

Snell estuvo tan dominante que la decisión de sacar al zurdo fue recibida con fuertes aplausos del público en el Globe Life Field, que era mayormente a favor de los Dodgers. El movimiento también pareció darle una nueva chispa a Los Ángeles.

“No estoy exactamente seguro por qué (se tomó la decisión)”, dijo Betts. “Estaba pitchando un gran juego. Barnes dio el hit y teníamos posibilidades de hacer algo. Hicieron el cambio de lanzador y parece que eso es lo único que necesitábamos”.