Interrogan a Valentina Rosario por supuesto fraude en Lotería Nacional

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La Procuraduría General de la República, interrogó este lunes a la presentadora de televisión Valentina Rosario, por alegado fraude cometido en sorteo de la Lotería Nacional.

Al salir del interrogatorio Rosario se rehusó a rendir declaraciones ante la prensa.

Mientras que el discapacitado visual, Miguel Mejía, otro supuesto involucrado, reconoció que no pasó el bolo en el concurso del pasado primero de mayo, porque recibiría la suma de RD$800 mil.

Aseguró en el pasado primero de mayo fue la única vez que participó “en un engaño con los números de la Lotería Nacional”.

“Fui víctima de un engaño por querer confiar en algunos seres humanos. Me buscaron por ser dizque hábil, preciso, para un sorteo extraordinario para transmitirlo fuera del país. Después de un tiempo es que me doy cuenta que estoy involucrado en eso, prácticamente ya sin poder salir, no sabía qué hacer. Con dolor de mi alma continué”, declaró.

Dijo que se arrepiente de eso, pero no mencionó los nombres de quién o quiénes le pidieron incurrir en el hecho.

El fraude se produjo el día primero de este mes de mayo, al momento de conocer el número ganador del primer globo de la quiniela, el discapacitado visual introdujo su mano derecha y simuló que había extraído el bolo ganador cubriendo con sus guantes blancos su presencia sin embargo, era Rosario quien previamente lo sostenía y posteriormente lo mostraba en cámara. El número ganador en esa ocasión fue el 13.