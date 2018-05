Interrogan a empresario que habían reportado como secuestrado

El director de la Policía Nacional, Ney Aldrín Bautista, confirmó este lunes que regresó a sus casa el empresario de esta ciudad, Fernando Epifanio Arias, quien había sido secuestrado la semana pasada y por quien sus captores pedían cinco millones dólares por su rescate. Epifanio Arias fue trasladado hace un momento a la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional en Santiago. #ElNuevoDiarioRD

