Internacionalistas del PRM y PRSC llaman a desconocer elecciones venezolanas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras los cuestionados comicios llevados a cabo en la República Bolivariana de Venezuela, representantes del área internacional de los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Reformista Social Cristiano (PRSC), llamaron al Gobierno dominicano a no reconocer los resultados por considerar que este no cumple los requisitos de legitimidad.

En ese sentido se pronunciaron José Julio Gómez y Jatzel Román, vicepresidentes de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas (IUSY por sus siglas en inglés) y la Unión Internacional de Juventudes Democráticas (IYDU) respectivamente, las cuales integran como miembros a los partidos opositores dominicanos. “Una elección convocada de manera unilateral por el gobierno tras el fracaso del diálogo en nuestro país y que se lleva a cabo con la inhabilitación de partidos relevantes de la oposición así como de líderes de la talla de Henrique Caprilles, Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma no puede ser avalada por los gobiernos democráticos de la región”.

Esperamos que el Presidente Medina se coloque del lado correcto de la historia y no comprometa a la República Dominicana con un régimen que se encuentra cada vez más aislado, siendo este desconocido por 18 países latinoamericanos, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. Esto no se trata de alineaciones ideológicas sino de no aplaudir a quienes siguen abusando de su pueblo.” Consideró Román.

“Los resultados de estas elecciones reflejan única y exclusivamente la voluntad del presidente Nicolás Maduro de perpetuarse en el poder sin respetar los estándares democráticos y los criterios de transparencia que exigen una elección presidencial. Por consiguiente, le hacemos un llamado al presidente Danilo Medina, a que se sume a la voluntad del pueblo dominicano y desconozca los resultados de estas elecciones como lo han hecho la mayor parte de países de la región.” Expresó José Julio.

El gobierno dominicano fue anfitrión del diálogo entre gobierno y oposición venezolanos entre 2017-2018 en que se buscaba llegar a un acuerdo con garantías para la participación equitativa en el certamen electoral, lo cual finalmente no fue posible al colapsar las conversaciones.

El Presidente Nicolás Maduro en uno de sus últimos mítines de campaña había anunciado que una vez concluidas las elecciones, contaba con el apoyo del Presidente Danilo Medina para un nuevo diálogo, lo cual fue negado por el mandatario dominicano al este resaltar que nadie ha hablado con él y que no pensaba participar nuevamente.

Relacionado