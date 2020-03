Intentándolo hasta que salga

Para mí, si la vida se resumiera en una palabra, sería movimiento. Es que vivir es mantenerte en movimiento.

Ya vamos por el tercer mes del año 2020 y muchos no han parado de trabajar en sus metas, otros ya han perdido fuerzas y otros decidieron quedarse igual, aun sabiendo que no es muy buena opción quedarse siendo el mismo ya que necesitamos mejorar y mantenernos vigentes en un mundo que cada día nos lo exige.

Dependiendo en la posición en que te encuentres quiero regalarte unas palabras, que sé que tu corazón las necesita.

A ti que no has parado de luchar, que desde enero solo has recibido muchos “no” y desde febrero has estado levantándote de cada tropiezo, no te detengas. Continúa el camino hasta que en el cielo los ángeles tengan que decir “Vamos a entregárselo, se lo ganó”. Ya pronto recogerás la cosecha, no pierdas el enfoque.

A ti que has perdido fuerzas, que no te queda energía y que estás empezando a recibir visitas del viejo amigo: el desánimo. A ti que quieres seguir, pero los pies no te dan para más, no mires lo que has perdido sino mira lo que falta por lograr. Apenas el año empieza y tú sabes que puedes dar más. Comparto esta frase que se instaló en mi mente por mucho tiempo y fue de gran ayuda: Cuando las personas pierden la ilusión dejan de intentar ir más allá. Empiezan a ceder, desisten o se desaniman; de modo que comienzan a aceptar el statu quo. La ironía es que el acto de crear y poner en marcha ideas extraordinarias es lo único que puede cambiar el statu quo.

Inicia las veces que tengas que hacerlo, vuelve a hacer esa lluvia de ideas aunque ya hayas hecho 30, hazlo hasta que te salga. Porque perseguir tus metas para ser un ganador te devuelve tu enfoque interior, te devuelve ese brillo en los ojos y te devuelve esa esperanza que renueva cualquier corazón derrotado.

Anuncios

Relacionado