Integrantes del dúo cristiano Tercer Cielo dan positivo a COVID-19

De estos últimos 9 días, hoy es el que mejor me siento. Tenía fiebre por 8 días consecutivos, dolores musculares y a veces no podía respirar a profundidad así como otros síntomas terribles. Se me fue el olfato y también la sensación de gusto en mi paladar. Doy gracias a Dios que este virus no atacó fuerte mi respiración, aunque por ratos no podía respirar bien. Permanezco en cuarentena en casa y @jctercercielo ha estado ahí conmigo. El también ya se recuperó, ya que no le pegó tan fuerte como a mí. Gracias por sus oraciones. Los amo! 🙏🏼♥️