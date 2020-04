Integrantes de Tercer Cielo se recuperan del coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de que hace unos días los integrantes de Tercer Cielo revelaran que padecían de coronavirus, Evelyn Herrera recurrió a sus redes sociales este fin de semana para informar que tanto ella como su esposo Juan Carlos están en franca mejoría.

“Hola, familia hermosa. Muchisimas gracias por todos sus comentarios y oraciones. Me siento mucho mejor. Ya casi van a ser tres semanas este martes que viene y estoy tan agradecida con Dios por estar con mi familia, por protegernos. Han sido unas dos semanas y media muy fuertes, pero estoy tan contenta que estoy mucho mejor ya. Es la primera vez que me arreglo. He estado en pijamas, no tenía fuerzas para levantarme ni bañarme. Tuve que esforzarme todos los días, porque este virus es algo que toma el cuerpo y te ataca con todo. No es un juego. Por favor, quédense en casa por su familia y su comunidad. Es demasiado contagioso, y estoy contenta de que nuestras hijas están saludables. Juan Carlos está mucho mejor. El es super fuerte”, dijo.





