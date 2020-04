INTEC producirá 100 ventiladores mecánicos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El Instituto Tecnológico De Santo Domingo (INTEC) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) firmaron hoy un acuerdo de colaboración para la fabricación de 100 ventiladores mecánicos o Ambu (Airway Mask Bag Unit) para ayudar a paliar las necesidades del sistema de salud dominicano ante la pandemia por COVID-19.

Según nota de prensa, el acuerdo, que fue rubricado por el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas y por el rector del INTEC, Rolando M. Guzmán, establece que el Ministerio entregará al INTEC fondos para la fabricación de los referidos ventiladores, que serán distribuidos a los centros de salud del país que los requieran con el fin de ayudar al tratamiento de pacientes con COVID-19.

Durante la firma, el ministro afirmó que los ventiladores servirían para limitar el número de pacientes que llega a enfrentar problemas respiratorios críticos. También, destacó que el acuerdo es una muestra de la forma en que la academia se une al sector público para resolver un problema de tanta significación, como es la pandemia del COVID-19.

En tanto, el rector del INTEC destacó que los ventiladores contemplados en el acuerdo se unirán a otras 100 unidades que la alta casa de estudio está financiando con recursos recolectados mediante donaciones de los miembros de su comunidad académica y otras instituciones.

El rector añadió además, que otras unidades podrían también desarrollarse mediante contribuciones de otras entidades que han expresado la intensión de concretar su solidaridad y responsabilidad social a través de ese medio. Por último, mostró satisfacción por la forma en que el trabajo conjunto de egresados, estudiantes y profesores del INTEC, junto a otros, ha hecho posible esta iniciativa con que se espera salvar muchas vidas.

“Los ventiladores, una vez entregados al Ministerio de Salud Pública, no serán objeto de venta ni negociación con finalidad pecuniaria”, contempla el acuerdo, al tiempo de describir que los equipos no invasivos están diseñados para sostener la respiración asistida de un paciente aún consciente y ayudarle a reducir el esfuerzo necesario para respirar durante un tiempo determinado, no aplica a casos que requieran intubación de un ventilador mecánico.

El convenio resalta, que el respirador ha sido considerado como funcional tras comprobar que el equipo provee las prestaciones de la ficha técnica para la que fue diseñado. Para pruebas de funcionalidad y acoplamiento del paciente se realizaron en dos vertientes, la primera, de manera simulada y controlada en los laboratorios de simulación clínica de INTEC, y la segunda, se realizó en pacientes reales en un centro de salud de esta capital, y en el hospital Marcelino Vélez Santana, esta última supervisada por el ministro de Salud Pública.

Aspectos técnicos del ventilador mecánico

El respirador mecánico o Ambu (Airway Mask Bag Unit o bolsa auto inflable para ventilación asistida), es un equipo no invasivo diseñado para sostener la respiración asistida de un paciente aún consciente, y ayudarle a reducir el esfuerzo necesario para respirar durante un tiempo determinado. El respirador Ambu fabricado por el INTEC está basado en parte en el modelo del Massachusetts Institute of Technology (MIT) denominado E-VENT (autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, de Estados Unidos) y cuyos planos fueron liberados como Open Source.

El respirador mecánico que fabrica el INTEC cuenta con un regulador de presión, con el fin de controlar las presiones adecuadas para evitar lesiones pulmonares; un control de volumen tidal, que le permite adaptarse a distintos tipos de pacientes, tanto niños como adultos; un control de la frecuencia respiratoria, para autocoplar con el paciente; y un adaptador para conexión a un tanque de oxígeno para mezclar el aire con oxígeno.

Más de 4,000 protectores de rostro

Además de ventiladores mecánicos de bajo costo, un equipo de egresados, profesores y estudiantes del INTEC fabrican en sus laboratorios máscaras protectoras de rostro para el personal de la salud, con apoyo del Club Rotario Santo Domingo Mirador y otras organizaciones.

A la fecha, han entregado cerca de 4 mil máscaras a más de 70 centros de todo el país.

Asimismo, semanas atrás, el laboratorio de simulaciones médicas del INTEC desarrolló un programa de capacitación en gestión de brotes epidémicos a personal del Ministerio de Salud Pública.

