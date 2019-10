INTEC inaugura sala de lactancia materna

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –La leche materna es el alimento ideal y perfecto para el bebé, contiene todos los nutrientes para que crezcan sanos y fuertes. Ante el conocimiento de esta premisa muchas madres asumen el compromiso de alimentar a sus hijos, sin embargo, cuando regresan al trabajo podrían enfrentar dificultades para extraer esas onzas de leche que el cuidador suplirá a su criatura durante su ausencia.

Con el objetivo de garantizar a las madres un espacio ideal para amamantar a sus hijos, o extraerse el denominado “alimento de amor”, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) inauguró una sala de lactancia materna en su recinto universitario que podrán utilizar sus estudiantes, colaboradoras, profesoras y visitantes. La actividad se enmarca en el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Seno y en las actividades por el 47 aniversario del INTEC.

“Nuestra institución tiene el compromiso y la responsabilidad de fomentar la educación sobre la lactancia materna, y lograr que cada vez más las mujeres se dediquen a lactar durante un tiempo largo”, resaltó Yolanda Salazar, directora de Gestión de Personas del INTEC.

Salazar dijo que en la actualidad en el INTEC hay más de 200 mujeres en edad reproductiva, 11 en período de lactancia, seis embarazadas y seis colaboradores con esposas en el proceso de gestación. “Nuestra sala de lactancia es un espacio acogedor donde toda madre de nuestra comunidad podrá amamantar a su bebe o extraer la leche para fines de conservación”.

La Sala de Lactancia del INTEC está dotada de un área de espera, con espacio de juegos y de lectura para niños, de higiene, y de lactancia con sillones y refrigerador para conservar la leche materna. El corte de cinta que dejó aperturada la sala de lactancia estuvo a cargo de Alfonso Casasnovas, vicerrector de Administración y Finanzas, y de la directora de Gestión de Personas.

Durante el acto de inauguración, Yanet Olivares, líder y cofundadora de la Liga de la Leche República Dominicana, ofreció una charla informativa, en la cual afirmó que la lactancia materna no tiene ventajas, porque es lo normal; y no hacerlo implica riesgos. “Los niños que son amamantados tienen un coeficiente normal, y aquellos que no toman seno entonces tendrán un coeficiente más bajo”.

Olivares dijo que con acciones como la apertura de salas de lactancia se promueve la normalización de la lactancia materna, y lamentó que la desnutrición, incluyendo la producida por la lactancia materna no óptima, causa el 45% de las muertes de niños menores de cinco años.

“La alimentación frecuente ayuda al bebé a socializar y establecer un fuerte vínculo con su madre; la relación entre amamantar y satisfacer sus necesidades da al bebé una sensación de confianza y seguridad según crece, y la succión provoca la liberación de hormonas que lo relajan”, afirmó Olivares.

La cofundadora de la Liga de la Leche dijo que entre los beneficios para las madres se encuentran la continuación del ciclo reproductivo normal, regreso de la fertilidad más allá de los seis meses, protección contra el cáncer mamario pre y pos menopáusico; cervical y de ovario y la prevención de la osteoporosis.

Resaltó que amamantar a los bebes alivia las preocupaciones familiares en torno a tema monetarios y de salud, de la alimentación al viajar o en circunstancias inesperadas o crisis, de agua contaminada y tiempo de cocina, lavado y esterilización.

