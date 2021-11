INTEC gradúa docentes de excelencia con honores académicos 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Treinta y seis jóvenes, procedentes en su mayoría de pueblos del interior del país, y que se formaron para ser maestros de matemáticas, química y biología del nivel secundario, se graduaron con honores en la sexagésima tercera graduación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), celebrada este sábado en el Centro de Convenciones de Sansoucí.

Los 36 nuevos maestros forman parte de la segunda cohorte del programa “Docentes de Excelencia” que gradúa el INTEC, conformada por 54 estudiantes de las licenciaturas en Biología, Química y Matemáticas orientadas a la Educación Secundaria. El programa es desarrollado por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam).

Se trata de la primera ceremonia de graduación presencial que realiza el INTEC, después de la pandemia del covid, y fueron investidos 1,012 nuevos profesionales de grado y postgrado. Como parte de la promoción, recibieron también sus títulos profesionales los primeros nueve ingenieros en Ciberseguridad del país, un sector estratégico para el desarrollo y para la garantía de la seguridad de la información de las empresas e instituciones, y la primera egresada de Odontología de esa universidad.

Para cumplir con el protocolo de distanciamiento y evitar la propagación del virus covid, la universidad realizó dos ceremonias de graduación, la primera a las 10:00 de la mañana y una segunda a las 4:00 de la tarde.

Durante el acto que se transmitió a través del canal de YouTube del INTEC, fueron investidos 605 mujeres y 407 hombres, de los cuales 589 graduandos (58.20%) pertenecen al nivel de grado y 423 (41.80%) al nivel de postgrado.

Durante la ceremonia

El rector del INTEC, Julio Sánchez Maríñez invitó a los graduandos a mirar el futuro que se les abre ya como profesionales. “Confío en que lo hagan con el sello de intecianos y, así, comprometidos a la transformación social del país, a la promoción continua de la calidad de la vida de sus habitantes y a la preservación y desarrollo de su patrimonio moral y material, para disfrute de ustedes mismos y para legarlo mejorado a las siguientes generaciones por venir”.

Sánchez Maríñez resaltó que “los retos y desafíos que tiene por delante nuestro país, y con el ustedes, son mucho mayores y sujetos a mucha mayor incertidumbre que las de la etapa que acaban de culminar. Se trata de construir una nueva y mejor sociedad, con verdadera institucionalidad y mayor calidad de vida para todos los que en ella tenemos el derecho de buscar nuestra felicidad”.

El orador invitado a la graduación fue el ingeniero Cristian Reyna Tejada, presidente del Banco de Ahorro y Crédito (Fondesa), quien exhortó a los nuevos profesionales a establecer metas tan altas como puedan tenerlas, y luchar por alcanzarlas siempre de una manera legítima, honesta y transparente.

“A partir de hoy, ustedes están siendo proclamados como portadores certificados de la luz del saber y de competencias profesionales; sean modelos para la construcción de una nueva sociedad en la que el espíritu de la ley, la conciencia de los derechos, y el ejercicio de los deberes haga la diferencia entre el desconcierto, la incertidumbre y la violencia como forma de vida”, dijo Reyna Tejada.

Orquidea La Beet, egresada de Negocios Internacionales, al pronunciar el discurso de orden en representación de toda la promoción expresó “hoy empezamos un nuevo camino hacia la libertad del conocimiento, que debemos asumir como profesionales éticos y responsables. En esta etapa he aprendido que no sirve de nada ser un erudito en la materia, si no lo usamos para servir a los demás y lo aplicamos dentro de lo ético”.

La Beet indicó que, contrario a lo que pueda pensarse, se puede tener un alto rendimiento académico, tener participación activa en actividades de la universidad, ir al gimnasio, tener vida social, y aprender otros idiomas… “Lo importante es en plantearse metas y saber hacia dónde vas. Porque casi siempre, es más importante la dirección que la velocidad, porque muchos van rápido, pero hacia ningún lugar”, enfatizó.

La toma de juramento a los graduandos la realizó Laura Eliza Aristy Camejo, egresada de la carrera de Cine y Comunicación Audiovisual, quien se invistió con honores Suma Cum Laude.

Estadísticas

El 29.01% se graduó con honores Suma Cum Laude; 46.30% Magna Cum Laude y 24.69 Cum Laude. En esta graduación 26 becarios del Programa INTEC con los Estudiantes Sobresalientes (PIES) recibieron sus títulos profesionales, quince (15) de ellos con honores académicos; siete (7) Summa Cum Laude y ocho (8) Magna Cum Laude.

Del total de graduandos del nivel de grado 30.56% pertenecen al Área de Ciencias de la Salud; 30.05 al Área de Ingenierías; 21.22% al Área de Economía y Negocios, 10.53% a Ciencias Básicas y Ambientales y 7.64% al Área de Ciencias Sociales y Humanidades.

En tanto que del nivel de postgrado 42.08 % pertenecen al Ciencias Sociales y Humanidades; 27.42 al Área de Ciencias de la Salud; 17.73% a Economía y Negocios; 12.06% al Área de Ingenierías; y 0.71% a Ciencias Básicas y Ambientales.-

