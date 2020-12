Instituto Nacional de Migración desmiente “planes fusionistas y de frontera abierta”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– Tras la reciente circulación en los medios digitales y redes sociales de informaciones relativas al Plan de Contingencia para Flujos Masivos de Inmigrantes en República Dominicana, elaborado por varios organismos gubernamentales de la pasada gestión, el Instituto Nacional de Migración (INM RD) aclaró este viernes que corresponden a informaciones falsas, destacando que en vez de edificar la opinión pública nacional la desinforman.

De acuerdo a una nota de prensa enviada a El Nuevo Diario, el documento que ha circulado contiene propuestas de estrategias para evitar el ingreso masivo de la población haitiana al territorio nacional, como resultado de posibles conflictos políticos, económicos y sociales que se produzcan en el vecino país.

“No hay información alguna allí que pueda interpretarse como la apertura de nuestras fronteras”, indica la misiva.

Por otro lado, “el referido Plan se diseñó hace dos años cuando el país vecino se encontraba sumergido en una crisis interna de tipo político y social, ampliamente conocida por la comunidad internacional. Por lo demás, dicho documento fue elaborado por la pasada administración del Estado y no por la actual gestión de gobierno”, manifestó la institución.

Wilfredo Lozano, director ejecutivo del INM RD, aclaró que: “Dicho plan no es responsabilidad de esta administración. Este tampoco constituye parte de la agenda y prioridades de trabajo del INM RD como entidad técnica y consultiva del Consejo Nacional de Migración (CNM). Este tipo de documentos relativo a la seguridad nacional no es competencia de instituciones como el INM RD. No entendemos cómo ciertas mentalidades malinterpretan o tergiversan las informaciones que contienen documentos delicados”.

Lozano reiteró que las actuales autoridades, y en particular, la actual dirección del INM RD no tienen nada que ver con la producción del documento referido como Plan de Contingencia para Flujos Masivos de Inmigrantes en República Dominicana. Añadió que “la presente administración se encuentra comprometida con la preparación, ejecución y seguimiento de políticas migratorias que ordenen y regulen los flujos migratorios, cumplan con lo dispuesto por las leyes, contribuyan al fortalecimiento de los grandes intereses nacionales y aseguren la soberanía nacional”.