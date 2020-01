Instituto Duartiano USA reconoce a Polanco por trayectoria comunitaria y altruismo social

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El Instituto Duartiano USA, reconoció al doctor Yomare Polanco por su amplia trayectoria comunitaria y altruismo social, recibiendo un pergamino que le entregaron el presidente saliente Miguel Estrella y la actual presidenta Rafaela Martinó, durante la gala anual de la entidad celebrada el sábado en la noche en el salón de eventos Astoria World Manor en Queens.

Este es el tercer reconocimiento que recibe Polanco del instituto y en las entregas anteriores fue reconocido por su destacada labor en diferentes áreas.

La entidad dijo que el reconocimiento también es en apreciación por la colaboración de Polanco al instituto y de la comunidad dominicana en el exterior.

Polanco, considerado el precandidato a diputado de ultramar del PLD con mejor posicionamiento en la intención del voto para las elecciones congresuales de mayo de este año, suma el reconocimiento de los duartianos a otros cientos que ha recibido de una diversidad de instituciones y organizaciones, incluyendo la alcaldía de Paterson en Nueva Jersey que el año pasado lo distinguió por su trayectoria empresarial, comunitaria y profesional.

Polanco dijo sentirse muy feliz, porque el Instituto Duartiano es una institución icono a través de los años y es el ejemplo a seguir como ente comunitario, patriótico y dominicano.

“Este es el tercer reconocimiento del instituto este año, pero viniendo de esa entidad, siempre es bienvenido, porque tengo una gran concepto de lo que es y debe ser el instituto duartiano para los dominicanos en el exterior”, añadió Polanco.

“Me siento feliz, feliz, feliz y es un reconocimiento a mi trayectoria y también reconocen que siempre he estado al lado de los duartianos, que eso vale mucho porque ahora algunos políticos se están pegando de la Virgen de La Altagracia, de Duarte, pero nunca en su vida ni siquiera fueron a una misa y a un acto a Duarte”, expresó Polanco.

“Yo no, hace seis años me dieron el primer reconocimiento, el segundo hace dos y el de ahora, lo que quiere decir que siempre he estado activo con la comunidad y las organizaciones que representan sus mejores valores”, agregó.

El precandidato a diputado de ultramar señaló que ya es hora de trabajar para ganar y no estar compitiendo con gentes que no califican.

Estrella y Martinó resaltaron los aportes y la trayectoria de Polanco al entregarle el reconocimiento, diciendo que él representa los valores más conspicuos de la diáspora por lo que merece ser respaldado en todos sus proyectos, destacando el altruismo social que forma del acervo y el permanente trabajo por los mejores intereses de la comunidad en el exterior.

