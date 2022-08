Instituto Duartiano reacciona ante las declaraciones de la OEA sobre Haití

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, consideró este miércoles como cierta la afirmación de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre la actitud asumida por la comunidad internacional con respecto a Haití en los últimos veinte años, que constituye “uno de los fracasos más fuertes y manifiestos” en el marco de la cooperación que está supuesta a dar este colectivo a favor de sus países miembros en estado de crisis.

Gómez Ramírez consideró que la OEA, como organismo regional no ha jugado ningún rol orientado a sensibilizar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos, Francia, Canadá y otras grandes potencias para ayudar a Haití, país que está sumergido en precariedad económica extrema, con una grave quiebra de sus instituciones, ausencia de interlocutores provistos de legitimidad y un estado de absoluto caos.

Asimismo, señaló que es cierto que sin el apoyo serio, decidido y firme de la comunidad internacional, la situación haitiana no podrá ser superada y no podrá iniciar un proceso de restauración que no admite más demora.

“En verdad la OEA, ONU y las grandes potencias pecan de indolentes y se han negado a sí mismos, pues la razón de ser, principalmente de los referidos organismos, es expresar su entera solidaridad a favor de naciones y Estados en estado de infortunio y es muy poco lo que se ha hecho a favor del pueblo haitiano”, enfatizó el presidente del Instituto Duartiano.

Indicó que el pueblo dominicano continúa clamando para que se acuda con verdadera voluntad en favor de esa Nación, “pues ya no es posible que nosotros solos sigamos sustentado a Haití y a sus súbditos, aquí tenemos muchas personas en estado de pobreza extrema, tenemos necesidades perentorias que satisfacer y ya la carga que estamos soportando se vuelve irresistible”.

